Весна пришла. В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Косолапых уже можно увидеть в вольерах. Они с удовольствием выходят погреться на солнце, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На зимовку питомцы отправились осенью и, несмотря на теплую зиму, проспали больше трех месяцев. Весеннее пробуждение – длительный процесс, поэтому первое время после выхода из берлоги животные не очень активны и пока выбирают легкий корм: ветки деревьев, зеленую траву и свежие фрукты.

Елена Каминская, методист Гродненского зоологического парка:

Главный показатель их бодрствования – это проявление аппетита, то есть они все больше интересуются едой. Мы будем увеличивать, кроме нормы, количества еды, также будем больше разнообразия вносить – мясо будет, рыба, творог.

В более глубокий сон впадают гималайские медведи, а вот бурые спят не очень крепко. Могут проснуться несколько раз и в солнечные дни даже погулять на улице.