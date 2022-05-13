Почему важно откладывать деньги и как это правильно делать? Рассказали финансовые советники

Для исполнения желаний очень важно правильно планировать бюджет. Опытные специалисты помогут вам справиться с этой задачей и стать ближе к мечте.

Екатерина Зданевич, финансовый советник:

Финансовая грамотность – это умение управлять доходами и расходами, а также накапливать капитал. Существует четыре уровня финансовой грамотности. Нулевой – это уровень финансовой безграмотности, когда деньги все тратятся, человек находится в долгах и кредитах. Первый уровень – когда ваши затраты равны вашим доходам. Второй уровень – когда есть навык сберегать.

Ну а третий – это когда деньги работают на вас, а не вы работаете за деньги. Важно стремиться именно нему, ведь тогда у вас наработается капитал и он будет служить источником пассивного дохода. Все расходы делятся на две категории – потребности и желания. Для начала нужно расставить приоритеты в потребностях.

Екатерина Зданевич:

Очень важно грамотно планировать доходы и расходы. Есть формула банкротства, две формулы бедности и формула богатства. При формуле банкротства всегда тратится больше, чем зарабатывается. Формула богатства – заработать, накопить и приумножить. Финансовый план поможет не остаться без денег в самый ответственный момент. Планировать бюджет можно в специальных приложениях или любых таблицах – принцип одинаковый. Зафиксируйте все финансовые поступления, чтобы понимать, какой суммой вы располагаете. Первыми должны быть вписаны статьи расходов, без которых нельзя обойтись.

Екатерина Зданевич:

Что делать, если не получается копить? Есть такое понятие, как РАС – ретикулярная активирующая система. Это часть нашего мозга, которая отвечает за постановку определенных задач для достижения цели. Проработайте свои внутренние убеждения и установки. Система доносит до нас только ту информацию, которую мы считаем важной. В конце месяца суммируйте все категории затрат. Сравните ожидание с реальностью. Также помните о подушке безопасности. Для ее создания существует несколько способов.

Михаил Грачев, финансовый консультант:

Для обеспечения безопасности средств самый надежный способ – это все-таки довериться нашей банковской системе. И еще как вариант – это инвестиции в государственные ценные бумаги, облигации. И банковские вклады, и государственные бумаги защищены законом, вот это важно. Средства, размещенные в эти бумаги в обязательном порядке будут возвращены вкладчикам или инвесторам. После распределения средств на основные нужды начинайте откладывать и инвестировать. Оптимизируйте расходы: перестаньте давать в долг, проверяйте тарифы на телефон и интернет, пользуйтесь сезонными скидками.