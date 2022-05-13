При Михаиле Огинском город прослыл полесскими Афинами. Интересные факты о древнем Слониме

Сказка, красота, неспешность. Идеальный выходной. Продолжаем прогулки по Слониму. В центре – памятник Льву Сапеге. При этом старосте город расцвел. Были построены улочки, площади, монастыри. Он проложил брусчатку, сделал канализацию, объединил торговцев. Канцлер и гетман ВКЛ всю душу вкладывал в Слоним.

Наталья Руднева, главный хранитель фондов Слонимского районного краеведческого музея имени И. И. Стабровского:

При Льве Сапеге был издан Статут ВКЛ 1588 года. У нас хранится оригинал этой первой белорусской Конституции 1647 года. За развитие ремесла и торговли нашего Слонима при Льве Сапеге был дан герб 1591 года. На голубом фоне изображен лев, стоящий на задних лапах и держащий крест в виде стрелы.

При Михаиле Казимире Огинском Слоним прослыл полесскими Афинами. Во второй половине XVIII века предприимчивый староста построил роскошный дворец. Открыл типографию, ведь сам сочинял стихи и музыку. Возвел ряд мануфактур, среди которых была модная гобеленовая. А слонимский театр был на уровне Оперного. Слава о нем гремела в Западной Европе. Маэстро Огинский знатно импровизировал и играл роль первой скрипки, за что его прозвали Мистер кларнет.

Сергей Бурсевич, научный сотрудник Слонимского районного краеведческого музея имени И. И. Стабровского:

Здесь, на берегу, когда-то стоял театр, дальше – дворец Огинского. Сегодня, вы видите, у нас здесь расположен парк. Тут были певцы из разных стран и свои оперные певцы. Ведь в XVIII веке главной была опера. Сюда приезжали люди из разных стран – аристократия. Когда в парк выходили, тут была беседка нимф, Геркулеса. Сюда после представления спускали лодки с музыкантами, а летом, когда была хорошая погода, могли сцепить две баржи и на баржах показывали представление.

Для высоких гостей построили аустерию – гостиницу. Это здание напоминает о пышных временах. На новый уровень Огинский поднял и торговлю. Через Слоним он проложил малый канал, чуть больше километра, чтобы провести воду ко дворцу и театру. А также построил большой водный путь в 54 километра – соединил Щару и Ясельду, бассейны Черного и Балтийского морей. К 1777-му судна взяли перспективный курс.

Сергей Бурсевич:

Весь припятский регион, полесский, включился в товарооборот – баржи, груженые зерном, мед, воск, другие товары. Вывозилось все в Кенигсберг, там грузилось на корабли и вывозилось в Европу. Шел такой товарооборот. Пассажирские корабли ходили до 1931 года. Когда стало все мелеть, все равно еще сплав леса шел.

На центральной площади каждый дом – легенда, со своим стилем и тайнами. Застройка XVIII-XIX веков переводит стрелки назад. Рассматривать нарядную лепнину с чашечкой американо можно целый день. Это сейчас красуется Эйфелева башня и можно перенестись в Париж. А в былые времена на рынок приезжали крестьяне и торговали натурпродуктами.