Есть и погибшие. В Беларуси ликвидируют последствия непогоды

Новости Беларуси. Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От грозового фронта и шквалистого ветра пострадали 16 населенных пунктов, без электричества остались более полутора тысяч. Повреждены кровли более 100 строений – домов, социальных объектов и хозпостроек.

Также сильные порывы ветра стали причиной падения более 50 деревьев – повреждены 18 автомобилей, на железнодорожных путях в Могилевской области произошла остановка в движении двух пассажирских поездов. Вчерашняя непогода привела и к человеческим жертвам – погибли два человека, еще двое травмированы. Также повреждены линии электропередачи во многих населенных пунктах. На утро 13 мая электроснабжение восстановили в 1 350. Аварийно-восстановительные работы ведутся непрерывно. Задействованы 44 бригады, 227 человек и более 70 единиц техники.