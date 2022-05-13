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Беларусь и Казахстан заинтересованы в сотрудничестве. Владимир Макей провёл встречу в Душанбе

13 мая 2022 07:43
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Беларусь и Казахстан подтверждают заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия. Двустороннюю повестку Минска и Нурсултана обсудили главы МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Казахстан заинтересованы в сотрудничестве. Владимир Макей провёл встречу в Душанбе-1

Владимир Макей и Мухтар Тлеуберди провели встречу в Душанбе. 13 мая город принимает заседание Совета министров иностранных дел государств Содружества. Кроме того, до начала заседания руководитель белорусского МИД также провел переговоры со своим таджикским коллегой. 

После двусторонних встреч главы внешнеполитических ведомств приступили к обсуждению запланированной повестки. Встреча проходит в узком составе. Министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках Содружества, обсудят актуальные международные и региональные проблемы. В том числе ситуацию в Украине.

# Международное сотрудничество # общество # Владимир Макей # Мухтар Тлеуберди # Сироджиддин Мухриддин # Фотофакт

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