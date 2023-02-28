Почему важно не нарушать закон? Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних посетили узденскую гимназию

Новости Беларуси. В Минской области проходит профилактическая акция «Дружим с законом!» Узденские гимназисты присоединились к инициативе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятия продлятся до 3 марта. В этот период сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних с визитами посещают учреждения образования. В ходе встреч рассказывают о том, почему не стоит преступать закон и с какого возраста грозит ответственность за нарушения. Ребята знакомились с проблемными ситуациями, вместе с инспектором давали правовую оценку действиям, совершенным подростками, учились разрешать спорные ситуации.

Донат Шеруенов, ученик Узденской районной гимназии:

Эти встречи нужны для того, чтобы человек понял, что не нужно делать такие поступки. Ответственность очень большая. Ты получаешь, во-первых, штраф, ты можешь получить срок.

Елена Сергеева, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Узденского РОВД:

Проводим на постоянной основе круглые столы с несовершеннолетними, как диалог с сотрудниками милиции, на различные темы, которые несовершеннолетних интересуют. Соответственно, профилактика направлена на то, чтобы несовершеннолетние не допустили совершения правонарушения.