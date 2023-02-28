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Почему важно не нарушать закон? Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних посетили узденскую гимназию

28 февраля 2023 14:47
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Новости Беларуси. В Минской области проходит профилактическая акция «Дружим с законом!» Узденские гимназисты присоединились к инициативе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятия продлятся до 3 марта. В этот период сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних с визитами посещают учреждения образования. В ходе встреч рассказывают о том, почему не стоит преступать закон и с какого возраста грозит ответственность за нарушения. Ребята знакомились с проблемными ситуациями, вместе с инспектором давали правовую оценку действиям, совершенным подростками, учились разрешать спорные ситуации.

Почему важно не нарушать закон? Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних посетили узденскую гимназию-1

Донат Шеруенов, ученик Узденской районной гимназии:
Эти встречи нужны для того, чтобы человек понял, что не нужно делать такие поступки. Ответственность очень большая. Ты получаешь, во-первых, штраф, ты можешь получить срок. 

Почему важно не нарушать закон? Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних посетили узденскую гимназию-4

Елена Сергеева, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Узденского РОВД:
Проводим на постоянной основе круглые столы с несовершеннолетними, как диалог с сотрудниками милиции, на различные темы, которые несовершеннолетних интересуют. Соответственно, профилактика направлена на то, чтобы несовершеннолетние не допустили совершения правонарушения.

Почему важно не нарушать закон? Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних посетили узденскую гимназию-7

Специально к акции педагоги с учениками подготовили тематическую выставку. Параллельно с правоохранителями работает и психолог.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Елена Сергеева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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