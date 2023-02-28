Дистанционное управление домами и целыми городами. Академия связи представила мэру Минска последние разработки

Новости Беларуси. В Белорусской государственной академии связи предложили реализовать проект по цифровой трансформации предприятий Минска. Об этом шла речь на встрече мэра столицы Владимира Кухарева с трудовым коллективом и студентами учебного заведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благодаря этой инициативе детально будет изучена работа предприятий. В дальнейшем проект позволит перевести все бизнес-процессы в цифровую форму. Председатель Мингорисполкома посетил научно-образовательный центр академии «Умный город». Здесь разрабатывают технологии дистанционного управления не только домами и предприятиями, но и целыми городами. По словам Владимира Кухарева, эти технологии можно применить в строительстве жилья и капремонте. Кроме того, в Минске могут внедрить платформы по регулированию дорожного движения.

Андрей Зеневич, ректор Белорусской государственной академии связи:

Мы хотим показать прежде всего городу возможности нашей академии, где готовятся кадры для цифровой трансформации. А также, если возникает потребность в каких-либо разработках, связанных с «Умным городом» или элементами «Умного города», то тоже академия связи готова оказать помощь.