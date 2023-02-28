Дистанционное управление домами и целыми городами. Академия связи представила мэру Минска последние разработки
Новости Беларуси. В Белорусской государственной академии связи предложили реализовать проект по цифровой трансформации предприятий Минска. Об этом шла речь на встрече мэра столицы Владимира Кухарева с трудовым коллективом и студентами учебного заведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благодаря этой инициативе детально будет изучена работа предприятий. В дальнейшем проект позволит перевести все бизнес-процессы в цифровую форму. Председатель Мингорисполкома посетил научно-образовательный центр академии «Умный город». Здесь разрабатывают технологии дистанционного управления не только домами и предприятиями, но и целыми городами. По словам Владимира Кухарева, эти технологии можно применить в строительстве жилья и капремонте. Кроме того, в Минске могут внедрить платформы по регулированию дорожного движения.
Андрей Зеневич, ректор Белорусской государственной академии связи:
Мы хотим показать прежде всего городу возможности нашей академии, где готовятся кадры для цифровой трансформации. А также, если возникает потребность в каких-либо разработках, связанных с «Умным городом» или элементами «Умного города», то тоже академия связи готова оказать помощь.
Сейчас в Белорусской государственной академии связи более 3 000 учащихся. В 2023 году планируют ввести новую специальность – «Автоматизация управления технологическими процессами». Учащихся будут готовить для развития новых «умных» городов.
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