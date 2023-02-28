«Здесь находятся наши промышленные флагманы». Лазаревич о развитии Заводского района Минска

Новости Беларуси. В 2022 году на рынки около 80 государств была поставлена продукция предприятий Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Акцент делают на диверсификацию и расширение географии экспорта. В 2022-м освоено 10 новых рынков.

Например, Бангладеш, Кот-д’Ивуар, Зимбабве и Катар. Объем производства продукции достиг около 3,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в экономике района занято 57 тысяч человек. 23 тысячи из них работают на промышленных предприятиях. В 2023 году ставка будет сделана на наращивание инвестиционной привлекательности и выпуске новых видов продукции. Особое внимание уделят росту заработной платы.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома: Заводской район у нас промышленный. Здесь находятся наши промышленные флагманы. И, конечно, мы видим, что касается выполнения показателей промышленных предприятий, МФО – 105 по году город выполнил. Соответственно, основной удельный вес внес туда и Заводской район.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Развитие любого района связано с инвестициями. И мы сегодня видим серьезный портфель таких инвестиций. Серьезный задел, допустим, у Минского автомобильного завода, очень большими темпами сегодня развивается Минский подшипниковый завод.

В Заводском районе создаются новые рабочие места. Только на крупных предприятиях за 2022 год было введено почти 250 мест.