Идёт постоянное обслуживание. Какие дороги Минска ремонтируют в первую очередь и от чего зависит их качество?

Беларусь всегда хвалили за хорошие автомобильные дороги. Однако на деле проблем в этом секторе хватает. Почти треть всех белорусских автомагистралей сегодня нуждаются в ремонте. Исключением не стала даже столица, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

На ближайший год согласно принятой госпрограмме «Дороги Беларуси» в стране запланирована реконструкция более тысячи километров республиканских и около полутора тысяч километров местных дорог. При этом специалисты подчеркивают – речь именно о ремонте старых покрытий. Хотя сам по себе ямочный ремонт, по словам самих же дорожников, самый неэффективный способ вложения денег. Ведь квадратный метр при этом стоит в разы дороже, чем метр нового покрытия. О причинах дорожных проблем, технологиях ремонта и о перспективах столичного асфальта поговорим с начальником управления «Центр» «Горремавтодор Мингорисполкома» Русланом Ясюченя. Что включает в себя обслуживание дорог города? Сергей Шуманский:

Разбираем ситуацию касательно столицы, даже относительно европейских мерок это довольно крупный город, 9 районов, тысячи различных улиц, переулков. Сколько это в километрах – вся дорожная сеть Минска? Что включает в себя обслуживание дорог большого города?

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Сегодня протяженность уличной дорожной сети Минска составляет более 1 400 километров, общей площадью более 24 миллионов метров квадратных. Для поддержания состояния покрытия в надлежащем эксплуатационном состоянии необходимо проводить работы по содержанию, уборке в летний период, а также в зимний период. Несомненно, нужно проводить работы в рамках текущего ремонта, что включает в себя выполнение работ по ямочному ремонту, ремонту бортового камня, ремонту покрытий тротуаров. Сергей Шуманский:

Что касается обслуживания, это только речь идет об асфальте или еще коммуникации, которые прилегают к дороге, тоже на вас? Руслан Ясюченя:

Предприятия объединения обслуживают улично-дорожную сеть, малые архитектурные формы, искусственные сооружения, проезды. Чем отличается капитальный ремонт от текущего? Сергей Шуманский:

Вопрос относительно ремонта дорог. Насколько я знаю, он бывает капитальный и текущий. Чем они отличаются? Как вы определяете, какой ремонт нужен? Руслан Ясюченя:

Отнесение конкретного объекта улично-дорожной сети к текущему или капитальному ремонту производится в соответствии с нормами и на основании осмотров. Эти осмотры проводятся дважды в год – весенние и осенние. И уже по результатам этих осмотров составляются дефектные акты, принимается решение: относить эту улицу к капитальному ремонту или выполнить текущий ремонт. Ежегодно выполняется в рамках текущего ремонта работа на площади около полутора миллионов метров квадратных, из них более 500 тысяч метров квадратных выполняется текущий ремонт с полной заменой покрытия. Сергей Шуманский:

Замена покрытия – это верхний слой?

Руслан Ясюченя:

Да. Что из себя представляет стандартное городское покрытие? Сергей Шуманский:

Что из себя представляет стандартное городское покрытие? Руслан Ясюченя:

Как правило, покрытие состоит из нескольких слоев. При укладке используются различные марки асфальтобетона. Каждый из слоев несет определенную нагрузку и выполняет определенную функцию. Для восстановления эксплуатационного состояния и в рамках проведения текущего ремонта, как правило, сфрезировывается верхний слой и укладывается новый. Это уже отработанные технологии, не первый год выполняются. Показывают себя достаточно эффективно. Какие материалы используются для ремонта? Сергей Шуманский:

Что касается материалов, которые у нас в основном используются для разных видов ремонта, я так понимаю, это разные материалы? «Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год – подробности здесь. Руслан Ясюченя:

Совершенно верно, в разные периоды ремонтные работы выполняются различными материалами, при проведении текущего ремонта зимой применяются литые асфальтобетонные смеси. Эти смеси позволяют выполнять работы до минус 10 градусов. Существуют смеси, которые позволяют выполнять работы до температуры минус 15 градусов. Сергей Шуманский:

Иногда на форумах или в других соцсетях люди обсуждают, что дорожники кладут асфальт в минус 20, дождь идет. Это не нарушение? Руслан Ясюченя:

В дождь не допускается укладывать, но в отрицательные температуры зимой до минус 10-15 градусов выполнение текущего ремонта возможно.

Сергей Шуманский:

Это мы говорим про проезжую часть? Руслан Ясюченя:

Да. Как правило, зимой выполняются работы преимущественно на проезжей части, чтобы снять критическую ситуацию в части образования ямочности. Сергей Шуманский:

То есть зимой глобальные, капитальные ремонты в основном не практикуются? Руслан Ясюченя:

Нет. Сергей Шуманский:

Это только у нас или это общепринятая практика? Руслан Ясюченя:

Общепринятая практика. Существуют определенные требования. Летом применяют другие асфальтобетонные смеси, как правило, это положительная среднесуточная температура, небольшая влажность. Почему дороги разрушаются? Сергей Шуманский:

Приходит зима, дороги начинают изменяться не в лучшую сторону. А по весне так вообще появляется колейность, ямы, трещины. С чем это связано? Руслан Ясюченя:

Наверное, с климатическими условиями, которые сложились в Беларуси. Самая критическая ситуация для образования ямочности – это перепады температуры, частые переходы от плюса к минусу и наоборот. Ямка может образоваться буквально в течение нескольких часов.

Сергей Шуманский:

Это как-то связано, что в этом месте некачественно асфальт был положен? Руслан Ясюченя:

Большую роль играет и степень износа покрытия, и нагрузка, интенсивность движения. Сергей Шуманский:

Как до вас доходит информация? У нас на горячую линию обращения поступают периодически, что в одном районе жалуются на дорогу, в другом. Как до вас это доходит? Или это ваш личный мониторинг? Руслан Ясюченя:

На всех предприятиях объединения организован круглосуточный режим работы. В течение суток проводятся дежурными специалистами патрульные объезды. На основании этих объездов ведется учет дефектов. По результатам объездов принимается решение на той или иной улице проводить работы в первую очередь. Сергей Шуманский:

Я так понимаю, что если на небольшой улице есть значительное количество ям, но если там трафик не такой плотный, как на соседней, где трафик повыше, то первоочередной будет дорога с повышенным трафиком? Руслан Ясюченя:

Безусловно, это учитывается. Сколько стоит ремонт дорог? Сергей Шуманский:

Можем сказать, сколько стоит ремонт километра дороги в городе? Руслан Ясюченя:

Километр – сложно сказать. Стоимость ремонта в зимний период 1 метра квадратного стоит порядка 70 рублей. Это текущий ремонт.

Сергей Шуманский:

С ямками понятно, там перепады температур. Я на личном опыте заметил, асфальт вокруг люков, буквально неделю назад ехал по Романовской Слободе, все было нормально. Сегодня в глубокие низины с люками я проехал. Это тоже зависит от температур? Руслан Ясюченя:

Это естественный износ. Нагрузки, транспортный поток. Изнашивается конструкция люка смотрового колодца. Если дефект достиг критических параметров, принимается решение по выполнению ремонта. Сергей Шуманский:

То есть тут уже частичным ремонтом не обойдется? Это более глобальный процесс? Руслан Ясюченя:

Нет, все зависит от состояния люка. Проводится обследование и ответственными специалистами принимается решение по виду и качеству ремонта. Сергей Шуманский:

Столичный Горремавтодор по технике как по ремонтной, так и технике, которая предусмотрена по уходу за дорогой, у нас все есть? Руслан Ясюченя:

Предприятия объединения обладают необходимым количеством, видами техники для выполнения всех поставленных задач в рамках проведения содержания уборки и текущего ремонта. В этом сезоне запустили в работу 12 установок, новых термос-бункеров. С возможностью перевозки литого асфальтобетона до 12 тонн. Это в 3-4 раза больше, чем возможность перевозки термос-бункеров предыдущего поколения, что значительно сокращает сроки выполнения ремонта и увеличивает производительность. Сергей Шуманский:

То есть мы можем говорить, что благодаря этой технике ремонт будет проходить быстрее?

Руслан Ясюченя:

Да, безусловно. Больший объем асфальтобетонной смеси, которую возможно доставить на объект за один рейс. Это позволяет выполнить ремонт на большей площади покрытия. От чего зависит качество асфальта? Сергей Шуманский:

От чего зависит качество асфальта? Понятно, что трафик, условия. Но есть примеры, где асфальт лежит при хорошем трафике, а на другой улице почему-то нет. Руслан Ясюченя:

В объединении Горремавтодора есть предприятие Макродор. Это предприятие, которое выпускает асфальтобетонные смеси. Смеси выпускаются современные, с применением всех материалов. На предприятии имеется собственная лаборатория, отбираются пробы с каждой партии, что подтверждается сертификатами. Межремонтные сроки по ремонту покрытия, как правило, составляют около 8 лет. Рекомендовано после 2-3 лет эксплуатации проводить защитную обработку. Речь идет о технологии типа «Сларри-Сил». В предыдущем году по данной технологии выполнялись работы на площади 300 тысяч метров квадратных. В этом году запланировано выполнить те же работы на площади не менее выполненных в предыдущем сезоне. Сергей Шуманский:

Раз мы перешли к планам на текущий год, что у вас в планах? Какие улицы или проспекты планируется подлатать? Руслан Ясюченя:

Ямочный ремонт будет выполняться на всей уличной дорожной сети. Полная замена будет выполняться на улице по результатам осмотров. Уже при наступлении благоприятного периода будет перечень скорректирован, но на сегодня известно, что будет выполняться на части улицы Тимирязева, на участке Партизанского проспекта, на улице Голубева. Конечный список будет уже по результатам осмотров. Сергей Шуманский:

По кольцевой есть информация? Нужны там ремонты кроме ямочных?