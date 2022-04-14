Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе
Новости Беларуси. Кофе – это не только один из самых бодрящих и ароматных напитков, за ним стоят сотни историй, меняющие судьбы людей. И наша героиня – одна из них. Елена бариста в столичной кофейне. Когда-то кофе не имел такого смысла в ее жизни, как сейчас. Вдохновение пришло неожиданно, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Елена Гладкая, бариста:
Я шла мимо кофейни, где работает моя подруга, а она работала прямо на моей улице. Соответственно, я ходила мимо этой кофейни каждый день. Раньше мне было все равно на вкус, на текстуру, на пенку. Я в принципе творческий человек, я и рисую, и фотографирую, поэтому вот эта визуальная составляющая меня и заинтересовала.
Так она попала в академию кофе, чтобы научится создавать шедевры своими руками. Там Елена детально познакомилась с таким направлением, как латте-арт. И с головой ушла в новую профессию.
Елена Гладкая:
Простые вещи чаще всего удивляют. Многим нравятся просто сердечки, даже мужчины такие по 2 метра с широкими плечами приходят, рисуешь им сердечко – они радуются.
У латте-арт даже появились свои чемпионаты. Но на таких мероприятиях простым рисунком никого не удивишь – нужен особый талант. Также проходят локальные встречи специалистов.
Елена Гладкая:
У нас был наш баттл кофейный. Задача была в том, чтобы нарисовать что-то для гостя, пообщаться с ним, спросить: как это для него. И очень часто потом, после этого баттла, к нам приходили с фотографиями люди, то есть они фотографировали этих котиков, которые немножечко нелепые, но всем они очень нравились. Повторите, пожалуйста.
Если на таких соревнованиях итоговая оценка зависит от количества хороших отзывов и отметок в Сети, то на конкурсах посерьезнее – другие критерии.
Елена Гладкая:
Там оценивается текстура молока, контраст между рисунком, то есть рисунок беленький, а фон коричневый. Оценивается, насколько хорошо вымешан эспрессо, насколько все расположено симметрично. Есть чемпионаты минские, которые организовываются организацией официальной. И от нее организовываются баттлы по всему миру. Потом все победители собираются в одном месте и соревнуются уже между собой.
Лучшие из лучших могут стать амбассадором кофейного бренда. На качество рисунка влияет многое – от собственного мастерства до качества молока.
Елена Гладкая:
Питчер еще тоже важен. Это чайничек металлический, в который наливается молоко и взбивается, которым рисуется. За счет плотности стенок, за счет носика. Плюс очень многие производители делят питчер для новичков, для более продвинутых.
Красивый латте-арт убеждает гостя в том, что напиток будет вкусным. Более того – рисунок сам по себе влияет на восприятие кофе. Дело в том, что мы воспринимаем вкус напитка не только за счет рецепторов, но и визуально.
Елена Гладкая:
Очень часто в кофейнях жалуются на то, что капучино недогретый, недостаточно горячий. Мы привыкли дома залить кипятком и уже сразу пить. Идеальная температура для кофейного напитка – это 60-65 градусов. Если взбивать молоко до 65 градусов, оно лучше ложится на эспрессо, рисунок получается лучше, вы лучше чувствуете кофе, лучше соблюдаете баланс, хорошо раскрывается сладость самого молока.
А вот информация для тех, кто хочет набить руку и при этом сэкономить. Необязательно использовать кофе и молоко – учиться можно и на других материалах.
Елена Гладкая:
Очень часто используют красители в качестве основы, какао, корицу. Вместо молока можно смешать воду с мылом.
Сейчас кофе стал чем-то большим, чем просто напиток. Это утренний ритуал, момент волшебства, доступный каждому.
Елена Гладкая:
Самая лучшая ассоциация и то, ради чего все идут в кофе – это, конечно, же общение с людьми. Это какой-то коннект, знакомства с интересными людьми, бариста, открытие чего-то нового. Вся кофейная индустрия завязана на общении.
Любая профессия не обходится без интересных случаев, которые остаются в памяти.
Елена Гладкая:
Мы с подругой весь день придумывали: как мы можем прийти к бариста и разыграть их. Попросить у них чего-то, что вот у нас просят каждый день, от чего мы в шоке. Пошутить над ними, например, добавить в раф, чтобы он был горячее, кипяток. Либо попросить американо без воды: американо – это же эспрессо и вода. Либо как к нам иногда приходят просят капучино без молока. Это самые прекрасные, самые забавные истории.
В жизни, как в чашечке кофе, есть и сладость сахара, и горечь гущи. Как ни фильтруй, ни процеживай – без нее кофе не кофе.