Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе

Новости Беларуси. Кофе – это не только один из самых бодрящих и ароматных напитков, за ним стоят сотни историй, меняющие судьбы людей. И наша героиня – одна из них. Елена бариста в столичной кофейне. Когда-то кофе не имел такого смысла в ее жизни, как сейчас. Вдохновение пришло неожиданно, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елена Гладкая, бариста:

Я шла мимо кофейни, где работает моя подруга, а она работала прямо на моей улице. Соответственно, я ходила мимо этой кофейни каждый день. Раньше мне было все равно на вкус, на текстуру, на пенку. Я в принципе творческий человек, я и рисую, и фотографирую, поэтому вот эта визуальная составляющая меня и заинтересовала. Так она попала в академию кофе, чтобы научится создавать шедевры своими руками. Там Елена детально познакомилась с таким направлением, как латте-арт. И с головой ушла в новую профессию. Елена Гладкая:

Простые вещи чаще всего удивляют. Многим нравятся просто сердечки, даже мужчины такие по 2 метра с широкими плечами приходят, рисуешь им сердечко – они радуются.

У латте-арт даже появились свои чемпионаты. Но на таких мероприятиях простым рисунком никого не удивишь – нужен особый талант. Также проходят локальные встречи специалистов. Елена Гладкая:

У нас был наш баттл кофейный. Задача была в том, чтобы нарисовать что-то для гостя, пообщаться с ним, спросить: как это для него. И очень часто потом, после этого баттла, к нам приходили с фотографиями люди, то есть они фотографировали этих котиков, которые немножечко нелепые, но всем они очень нравились. Повторите, пожалуйста. Если на таких соревнованиях итоговая оценка зависит от количества хороших отзывов и отметок в Сети, то на конкурсах посерьезнее – другие критерии.

Елена Гладкая:

Там оценивается текстура молока, контраст между рисунком, то есть рисунок беленький, а фон коричневый. Оценивается, насколько хорошо вымешан эспрессо, насколько все расположено симметрично. Есть чемпионаты минские, которые организовываются организацией официальной. И от нее организовываются баттлы по всему миру. Потом все победители собираются в одном месте и соревнуются уже между собой. Лучшие из лучших могут стать амбассадором кофейного бренда. На качество рисунка влияет многое – от собственного мастерства до качества молока. Елена Гладкая:

Питчер еще тоже важен. Это чайничек металлический, в который наливается молоко и взбивается, которым рисуется. За счет плотности стенок, за счет носика. Плюс очень многие производители делят питчер для новичков, для более продвинутых.

Красивый латте-арт убеждает гостя в том, что напиток будет вкусным. Более того – рисунок сам по себе влияет на восприятие кофе. Дело в том, что мы воспринимаем вкус напитка не только за счет рецепторов, но и визуально. Елена Гладкая:

Очень часто в кофейнях жалуются на то, что капучино недогретый, недостаточно горячий. Мы привыкли дома залить кипятком и уже сразу пить. Идеальная температура для кофейного напитка – это 60-65 градусов. Если взбивать молоко до 65 градусов, оно лучше ложится на эспрессо, рисунок получается лучше, вы лучше чувствуете кофе, лучше соблюдаете баланс, хорошо раскрывается сладость самого молока.

А вот информация для тех, кто хочет набить руку и при этом сэкономить. Необязательно использовать кофе и молоко – учиться можно и на других материалах.

Елена Гладкая:

Очень часто используют красители в качестве основы, какао, корицу. Вместо молока можно смешать воду с мылом. Сейчас кофе стал чем-то большим, чем просто напиток. Это утренний ритуал, момент волшебства, доступный каждому. Елена Гладкая:

Самая лучшая ассоциация и то, ради чего все идут в кофе – это, конечно, же общение с людьми. Это какой-то коннект, знакомства с интересными людьми, бариста, открытие чего-то нового. Вся кофейная индустрия завязана на общении. Любая профессия не обходится без интересных случаев, которые остаются в памяти.