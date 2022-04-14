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Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе

14 апреля 2022 13:36
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Новости Беларуси. Кофе – это не только один из самых бодрящих и ароматных напитков, за ним стоят сотни историй, меняющие судьбы людей. И наша героиня – одна из них. Елена бариста в столичной кофейне. Когда-то кофе не имел такого смысла в ее жизни, как сейчас. Вдохновение пришло неожиданно, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе-1

Елена Гладкая, бариста:
Я шла мимо кофейни, где работает моя подруга, а она работала прямо на моей улице. Соответственно, я ходила мимо этой кофейни каждый день. Раньше мне было все равно на вкус, на текстуру, на пенку. Я в принципе творческий человек, я и рисую, и фотографирую, поэтому вот эта визуальная составляющая меня и заинтересовала.

Так она попала в академию кофе, чтобы научится создавать шедевры своими руками. Там Елена детально познакомилась с таким направлением, как латте-арт. И с головой ушла в новую профессию.

Елена Гладкая:
Простые вещи чаще всего удивляют. Многим нравятся просто сердечки, даже мужчины такие по 2 метра с широкими плечами приходят, рисуешь им сердечко – они радуются.

Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе-4

У латте-арт даже появились свои чемпионаты. Но на таких мероприятиях простым рисунком никого не удивишь – нужен особый талант. Также проходят локальные встречи специалистов.

Елена Гладкая:
У нас был наш баттл кофейный. Задача была в том, чтобы нарисовать что-то для гостя, пообщаться с ним, спросить: как это для него. И очень часто потом, после этого баттла, к нам приходили с фотографиями люди, то есть они фотографировали этих котиков, которые немножечко нелепые, но всем они очень нравились. Повторите, пожалуйста.

Если на таких соревнованиях итоговая оценка зависит от количества хороших отзывов и отметок в Сети, то на конкурсах посерьезнее – другие критерии.

Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе-7

Елена Гладкая:
Там оценивается текстура молока, контраст между рисунком, то есть рисунок беленький, а фон коричневый. Оценивается, насколько хорошо вымешан эспрессо, насколько все расположено симметрично. Есть чемпионаты минские, которые организовываются организацией официальной. И от нее организовываются баттлы по всему миру. Потом все победители собираются в одном месте и соревнуются уже между собой.

Лучшие из лучших могут стать амбассадором кофейного бренда. На качество рисунка влияет многое – от собственного мастерства до качества молока.

Елена Гладкая:
Питчер еще тоже важен. Это чайничек металлический, в который наливается молоко и взбивается, которым рисуется. За счет плотности стенок, за счет носика. Плюс очень многие производители делят питчер для новичков, для более продвинутых.

Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе-10

Красивый латте-арт убеждает гостя в том, что напиток будет вкусным. Более того – рисунок сам по себе влияет на восприятие кофе. Дело в том, что мы воспринимаем вкус напитка не только за счет рецепторов, но и визуально.

Елена Гладкая:
Очень часто в кофейнях жалуются на то, что капучино недогретый, недостаточно горячий. Мы привыкли дома залить кипятком и уже сразу пить. Идеальная температура для кофейного напитка – это 60-65 градусов. Если взбивать молоко до 65 градусов, оно лучше ложится на эспрессо, рисунок получается лучше, вы лучше чувствуете кофе, лучше соблюдаете баланс, хорошо раскрывается сладость самого молока.

Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе-13

А вот информация для тех, кто хочет набить руку и при этом сэкономить. Необязательно использовать кофе и молоко – учиться можно и на других материалах.

Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе-16

Елена Гладкая:
Очень часто используют красители в качестве основы, какао, корицу. Вместо молока можно смешать воду с мылом.

Сейчас кофе стал чем-то большим, чем просто напиток. Это утренний ритуал, момент волшебства, доступный каждому.

Елена Гладкая:
Самая лучшая ассоциация и то, ради чего все идут в кофе – это, конечно, же общение с людьми. Это какой-то коннект, знакомства с интересными людьми, бариста, открытие чего-то нового. Вся кофейная индустрия завязана на общении.

Любая профессия не обходится без интересных случаев, которые остаются в памяти.

Часто жалуются, что капучино недогретый. Поговорили с бариста об идеальном кофе-19

Елена Гладкая:
Мы с подругой весь день придумывали: как мы можем прийти к бариста и разыграть их. Попросить у них чего-то, что вот у нас просят каждый день, от чего мы в шоке. Пошутить над ними, например, добавить в раф, чтобы он был горячее, кипяток. Либо попросить американо без воды: американо – это же эспрессо и вода. Либо как к нам иногда приходят просят капучино без молока. Это самые прекрасные, самые забавные истории.

В жизни, как в чашечке кофе, есть и сладость сахара, и горечь гущи. Как ни фильтруй, ни процеживай – без нее кофе не кофе.

# Кулинария # общество # Елена Гладкая # Фотофакт

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