Почему вакцину от коронавируса получили относительно быстро? Рассказывает доцент медуниверситета

Новости Беларуси. В Гродненской области начали работу выездные информационные группы по вопросам вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводятся встречи с трудовыми коллективами, на которых готовы ответить на любые каверзные вопросы и развенчать фейковые интернет-страшилки.

Ольга Волосач, доцент кафедры инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета:

Вакцина получена относительно быстро, потому что уже была разработана достаточно хорошо изученная платформа, аденовекторная платформа, которой институт им. Гамалеи уже порядка 50 лет занимается. Масса публикаций, масса клинических исследований.