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Почему вакцину от коронавируса получили относительно быстро? Рассказывает доцент медуниверситета

14 сентября 2021 21:39
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Новости Беларуси. В Гродненской области начали работу выездные информационные группы по вопросам вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводятся встречи с трудовыми коллективами, на которых готовы ответить на любые каверзные вопросы и развенчать фейковые интернет-страшилки.

Почему вакцину от коронавируса получили относительно быстро? Рассказывает доцент медуниверситета-1

Ольга Волосач, доцент кафедры инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета:
Вакцина получена относительно быстро, потому что уже была разработана достаточно хорошо изученная платформа, аденовекторная платформа, которой институт им. Гамалеи уже порядка 50 лет занимается. Масса публикаций, масса клинических исследований.

Почему так важно привиться от коронавируса, если вы еще не сделали это? Читайте здесь.

# Вакцинация # общество # Ольга Волосач # Галина Буро # Фотофакт

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