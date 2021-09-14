Почему вакцину от коронавируса получили относительно быстро? Рассказывает доцент медуниверситета

Новости Беларуси. В Гродненской области начали работу выездные информационные группы по вопросам вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводятся встречи с трудовыми коллективами, на которых готовы ответить на любые каверзные вопросы и развенчать фейковые интернет-страшилки.
Ольга Волосач, доцент кафедры инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета:
Вакцина получена относительно быстро, потому что уже была разработана достаточно хорошо изученная платформа, аденовекторная платформа, которой институт им. Гамалеи уже порядка 50 лет занимается. Масса публикаций, масса клинических исследований.
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