«Мы всё равно пересекаемся со всеми». Почему так важно привиться от коронавируса, если вы ещё не сделали это

Новости Беларуси. В Гродненской области начали работу выездные информационные группы по вопросам вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что врачи и ученые-инфекционисты из областного центра начали выезжать в районы, которые отстают по темпам вакцинации, и встречаться там с трудовыми коллективами.

Так, в Вороновском районе такие беседы прошли 14 сентября в шести предприятиях и организациях. После услышанных научных фактов и компетентных мнений немало людей захотели получить прививку. Опыт гродненского региона хотят расширить на всю страну. О пользе диалога репортаж Галины Буро. Юлия Ясюкайть в своем рабочем коллективе оказалась самая смелая – она первая на вакцинацию. Говорит, укола даже не почувствовала. Женщина работает поваром в местном ресторане – несет ответственность не только за свое здоровье, но и за приготовленную для посетителей пищу.

Юлия Ясюкайть, повар ресторана Вороновского филиала Гродненского потребобщества:

Я считаю, что болезнь – это сложнее, чем прививка. Я рекомендую всем прививаться, потому что мы общаемся друг с другом, даже если не на работах, в магазинах, супермаркетах мы все равно пересекаемся со всеми. У ее коллеги, экспедитора из хлебопекарни Леоноры Войшнис, аргументов в пользу прививки не меньше. Во-первых, возраст уже в группе риска, да и научена на опыте других. Вороново – маленький городок, здесь новости разлетаются быстро.

Леонора Войшнис, экспедитор хлебопекарни Вороновского филиала Гродненского потребобщества:

У меня и соседи умирали, и знакомые умирали от коронавируса. И все же процент привитых от COVID в Вороновском районе растет медленно. И хоть специалисты местной больницы не единожды рассказывали населению о пользе вакцины, люди подходят к вопросу с настороженностью. А потому в Гродненской области решили: надо привлекать врачей и ученых из областного центра. Созданы специальные информационные группы, которые выезжают в районы на предприятия и проводят встречи с трудовыми коллективами. Готовы ответить на любые каверзные вопросы и развенчать фейковые интернет-страшилки. Почему вакцину от коронавируса получили относительно быстро? Читайте здесь.

Работники потребкооперации получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Кандидат медицинских наук объяснила на фактах из личной практики, что любые риски вакцинации значительно меньше, чем риски самого заболевания. И что нет никаких научно доказанных данных о влиянии вакцины, например, на репродуктивные функции. Зато все больше появляется научных публикаций о том, что на фоне перенесенного коронавируса у женщин происходит прерывание беременности и, к сожалению, даже мертворождение. Прививка не даст гарантии не заболеть, зато снизит последствия от COVID. По итогу встречи большая часть коллектива захотела получить вакцину. Для этого выездная бригада Вороновской больницы развернула здесь же мобильный пункт вакцинации.

Галина Буро, корреспондент:

В арсенале выездной бригады в первую очередь термоконтейнер, в котором перевозят вакцину «Спутник V» при температуре не выше -18 °C. Китайская вакцина Vero Cell не столь требовательна к температурному режиму. Также у бригады есть приборы для первичного осмотра пациента – это тонометр, термометр и пульсоксиметр, а также сумка-укладка для оказания неотложной медицинской помощи. В мобильном пункте вакцинации все, как в поликлинике – осмотр врача, выявление аллергий и противопоказаний. На выбор людям две вакцины – российский «Спутник V» и китайская Vero Cell – ее новую партию получили буквально несколько дней назад. Специалисты стараются подключать и сельских жителей к иммунизации, объясняя им, что вакцинация – это единственный способ остановить пандемию.