Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии

Новости Беларуси. В Любанском музее народной славы организуют дискуссионную площадку, посвященную событиям 17 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Любанском музее народной славы организуют дискуссионную площадку, посвященную событиям 17 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Неподалеку, в 70 километрах, проходила граница Западной и Восточной Беларуси. Из воспоминаний жителей можно судить о быте и нравах того времени.
Молодежи планируют предоставить исторические документы и достоверные сведения. На площадку приглашены как старшеклассники, так и молодые специалисты.
Наталья Синяк, директор Любанского музея народной славы:
Многие из тех, кто жил на территории Любанского района, были мобилизованы в Красную армию и участвовали в походе. Из их воспоминаний – радостно встречали жители западнобелорусских сел и городов Красную армию и говорили: «Наши пришли, наши пришли!» Есть определенные документы, которые доказывают ту или иную точку зрения, и мы планируем, что эти документы мы все-таки предоставим им для того, чтобы они могли с ними познакомиться и дать свою оценку.
Каждый район подготовил свои экспозиции к празднику – Дню народного единства. Запланированы на 17 сентября и открытия памятных знаков.