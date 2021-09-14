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Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии

14 сентября 2021 21:17
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Новости Беларуси. В Любанском музее народной славы организуют дискуссионную площадку, посвященную событиям 17 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии-1

Неподалеку, в 70 километрах, проходила граница Западной и Восточной Беларуси. Из воспоминаний жителей можно судить о быте и нравах того времени.  

Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии-4

Молодежи планируют предоставить исторические документы и достоверные сведения. На площадку приглашены как старшеклассники, так и молодые специалисты.  

Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии-7

Наталья Синяк, директор Любанского музея народной славы:
Многие из тех, кто жил на территории Любанского района, были мобилизованы в Красную армию и участвовали в походе. Из их воспоминаний  радостно встречали жители западнобелорусских сел и городов Красную армию и говорили: «Наши пришли, наши пришли!» Есть определенные документы, которые доказывают ту или иную точку зрения, и мы планируем, что эти документы мы все-таки предоставим им для того, чтобы они могли с ними познакомиться и дать свою оценку.  

Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии-10

Каждый район подготовил свои экспозиции к празднику – Дню народного единства. Запланированы на 17 сентября и открытия памятных знаков.

# Год народного единства # общество # Наталья Синяк # Фотофакт

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