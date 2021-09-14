Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии

Наталья Синяк, директор Любанского музея народной славы:

Многие из тех, кто жил на территории Любанского района, были мобилизованы в Красную армию и участвовали в походе. Из их воспоминаний – радостно встречали жители западнобелорусских сел и городов Красную армию и говорили: «Наши пришли, наши пришли!» Есть определенные документы, которые доказывают ту или иную точку зрения, и мы планируем, что эти документы мы все-таки предоставим им для того, чтобы они могли с ними познакомиться и дать свою оценку.