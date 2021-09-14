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«Такой крупный проект мы делаем впервые». Какая выставка откроется в Национальном историческом музее?

14 сентября 2021 20:58
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Новости Беларуси. В преддверии Дня народного единства Совет Республики организовал круглый стол. Площадкой, которая объединит руководителей профильных министерств, Академии управления, представителей республиканского союза молодежи и СМИ, станет исторический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой крупный проект мы делаем впервые». Какая выставка откроется в Национальном историческом музее?-1

В центре внимания – вопрос воссоединения Западной Беларуси с БССР как акта исторической справедливости. Кроме того, в рамках встречи запланировано торжественное открытие тематической выставки. В экспозиции представят не только коллекцию исторического музея, но и экспонаты областных учреждений культуры. Их покажут во время телемоста. Его можно будет увидеть на сайте издательского дома «Беларусь сегодня».

«Такой крупный проект мы делаем впервые». Какая выставка откроется в Национальном историческом музее?-4

Александр Хромой, директор Национального исторического музея Беларуси:
Конечно, такой крупный проект мы делаем впервые. Мы понимаем, что страна впервые отмечает эту дату уже на национальном уровне. Поэтому объединили весь опыт выставок, которые мы делали до этого. В результате мы открываем этот выставочный проект, где мы также попытались привлечь общественность, частных коллекционеров. Поэтому здесь присутствуют еще и собрания личных предметов наших сотрудников и, соответственно, известного коллекционера, мецената Владимира Алексеевича Лиходедова.

«Такой крупный проект мы делаем впервые». Какая выставка откроется в Национальном историческом музее?-7

Еще одним заметным событием станет презентация книги-альбома «17 верасня – Дзень народнага адзінства» лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова.

# Год народного единства # общество # Александр Хромой # Владимир Лиходедов # Фотофакт

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