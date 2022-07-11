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Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача

11 июля 2022 09:06
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Эликсир жизни. Глоток чистой воды в жару восполняет силы и освежает мысли. Но в летнем режиме есть свои правила. С глаз долой из сердца вон сладкие газировки, пакетированные соки-нектары и даже бабушкины компоты. Сахар – враг здоровью. Он задерживает жидкость и приводит к отекам. В зной после приторных напитков хочется не только пить, но и есть еще больше. Прямой путь к лишним кило. В черном списке и алкоголь.

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача-1

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:
Если мы берем чай, кофе это вообще напитки, которые обезвоживают наш организм. После чашки кофе либо чая черного, и тем более зеленого, нужно обязательно восполнять жидкость в том же объеме, в котором ты выпил данный напиток. Во многих ресторанах даже происходит такая подача. Мы заказываем американо или эспрессо, и нам приносят стакан воды. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гормональной системы, мочевыделительной нужно быть крайне осторожными.

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача-4

В +30 не стоит налегать на травяные чаи. У всех растений разный спектр действий, и лучше проконсультироваться с фитотерапевтом. Успокаивающий эффект, например, выйдет боком на работе. Диетологи рекомендуют забыть про молочку. Во-первых, в жару она быстро портится. Во-вторых, лактоза дает всплеск инсулина, особенно после 16 часов. Как следствие –гормональные сбои и другие неприятности

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача-7

Катерина Давыдова:
Лучше всего съесть фрукт, чем выпить сок, потому что в соке мы себя лишаем клетчатки, питательных полезных веществ и получаем воду и фруктозу. Клюквенный морс хорошо утоляет жажду. Любят урологи назначать для патологий мочевыделительной системы за счет того, что все бактерии, микроорганизмы будут выходить, вычищаться.

Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта – читайте здесь.

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача-10

Нет ничего идеальнее чистой воды. Если не вкусно, наш совет – купите красивые графины. Добавьте сочных ягод, веточки смородины, корицы, цитрусы, мяту, и сами не заметите, как вольетесь в здоровое русло. Можете ставить себе таймеры в течение дня. А утро начинайте со стаканчика воды. За 20 минут до завтрака – то, что доктор прописал.

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача-13

Катерина Давыдова:
Условно по формуле 30 миллилитров умножьте на 1 килограмм идеальной массы тела. Если человек весит 120 килограммов, то это будет очень большая нагрузка. Если человек пьет очень мало жидкости, не нужно догонять вот этот идеал в два литра и быстренько себе заливать в течение суток. Это может быть чревато отеками, и это очень большая нагрузка на почки.

# Здоровье # общество # Катерина Давыдова # Анастасия Макеева # Фотофакт

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