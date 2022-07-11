В Беловежской пуще в третий раз за последнее десятилетие замечены следы бурого медведя

Новости Беларуси. Третий случай за последние десять лет. В Беловежской пуще замечены следы редкого гостя – бурого медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Третий случай за последние десять лет. В Беловежской пуще замечены следы редкого гостя – бурого медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их предки там были истреблены полтора столетия назад, еще во времена царской охоты. Позже попытки восстановить популяцию этих животных предпринимались, но по различным причинам медведи на этой территории так и не прижились. Пока еще рано утверждать, что косолапые вернулись в Беловежскую пущу. Больше всего медведей в Беларуси водится в Березинском заповеднике и его окрестностях, регионах Витебской области, граничащих с Россией.