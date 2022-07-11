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В Беловежской пуще в третий раз за последнее десятилетие замечены следы бурого медведя

11 июля 2022 07:37
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Новости Беларуси. Третий случай за последние десять лет.  В Беловежской пуще замечены следы редкого гостя – бурого медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беловежской пуще в третий раз за последнее десятилетие замечены следы бурого медведя-1

Их предки там были истреблены полтора столетия назад, еще во времена царской охоты. Позже попытки восстановить популяцию этих животных предпринимались, но по различным причинам медведи на этой территории так и не прижились. Пока еще рано утверждать, что косолапые вернулись в Беловежскую пущу. Больше всего медведей в Беларуси водится в Березинском заповеднике и его окрестностях, регионах Витебской области, граничащих с Россией.  

# Животные # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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