«Как сохранить, сберечь счастливую семью». Вот что обсудили на диалоговой площадке Союза женщин

Быть мудрой женой, мамой, бабушкой и создавать уютное семейное гнездышко очень непросто. Современные женщины успешны в карьере, но важная миссии все же быть счастливой. А это возможно при условии совмещения всех аспектов воедино. В связи с этим Минская городская организация общественного объединения Белорусского союза женщин инициировала диалоговые площадки. На них говорят о благосостоянии страны и о секретах семейного благополучия.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома: Молодежь очень скептически относится к тому, чтобы создавать семью в столь раннем возрасте. Порой даже, может быть, молодые люди не задумываются о том, что создание семьи – это большое счастье на самом деле, когда люди находят друг друга, живут вместе. И когда есть крепкая, дружная семья, то безусловно дети в этой семье будут счастливы.

Брак – это храм любви, который начинается с фундамента. Строить его супруги должны вместе, и от того, какой прочности будет это начало, зависит, как сложится семейная жизнь в целом.

Ольга Чемоданова:

На самом деле сегодня очень много вопросов, которые поступают от женщин. Как в целом сохранить семью, в какой период необходимо начинать разговаривать со своими детьми о тех вопросах, которые их интересуют. Как находить взаимопонимание, как проводить время, и самое главное – какие традиции для семьи актуальны и характерны.

Получить больше информации можно посетив диалоговые площадки. Выступающие на них делятся не только общей информацией и статистикой, но и раскрывают свои секреты успеха, основанные на опыте.