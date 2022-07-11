«Как сохранить, сберечь счастливую семью». Вот что обсудили на диалоговой площадке Союза женщин
Быть мудрой женой, мамой, бабушкой и создавать уютное семейное гнездышко очень непросто. Современные женщины успешны в карьере, но важная миссии все же быть счастливой. А это возможно при условии совмещения всех аспектов воедино. В связи с этим Минская городская организация общественного объединения Белорусского союза женщин инициировала диалоговые площадки. На них говорят о благосостоянии страны и о секретах семейного благополучия.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома:
Молодежь очень скептически относится к тому, чтобы создавать семью в столь раннем возрасте. Порой даже, может быть, молодые люди не задумываются о том, что создание семьи – это большое счастье на самом деле, когда люди находят друг друга, живут вместе. И когда есть крепкая, дружная семья, то безусловно дети в этой семье будут счастливы.
Брак – это храм любви, который начинается с фундамента. Строить его супруги должны вместе, и от того, какой прочности будет это начало, зависит, как сложится семейная жизнь в целом.
Ольга Чемоданова:
На самом деле сегодня очень много вопросов, которые поступают от женщин. Как в целом сохранить семью, в какой период необходимо начинать разговаривать со своими детьми о тех вопросах, которые их интересуют. Как находить взаимопонимание, как проводить время, и самое главное – какие традиции для семьи актуальны и характерны.
Получить больше информации можно посетив диалоговые площадки. Выступающие на них делятся не только общей информацией и статистикой, но и раскрывают свои секреты успеха, основанные на опыте.
Наталья Кучинская, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Обязательно спикерами наших площадок являются активистки Белорусского союза женщин. Мы приглашаем врачей, есть представители православной церкви. И обязательно слушаем те предложения, мнения женщин о том, как сохранить, сберечь счастливую семью и как научить быть счастливыми в семейной жизни наших детей.
Мероприятия проходят в каждом районе Минска два раза в неделю. Проблемы рассматриваются самые разные: насилие в семье, неумение раскрыться, недопонимание, разводы и многое другое. Встречи будут продолжаться весь июль и август включительно. Стать слушателем может любой желающий, нужно всего лишь посмотреть на сайте района график проведения и сообщить организаторам о желании поучаствовать.
Ольга Чемоданова:
Итогом станет большая пресс-конференция, на которой мы обобщим все те вопросы, которые задавали граждане в ходе диалоговых площадок. И, конечно же, обозначим проблемные моменты, которые существуют, в том числе, и в вопросах защиты детей. На одной из площадок, например, звучали вопросы, насколько сегодня есть шансы у матери, которая одна воспитывает ребенка, получить определенный социальный пакет. Очень много вопросов задавали сегодня родители в части воспитания детей.
Современное общество представляет возможность обсуждать волнующие темы и разбираться в вопросах с помощью экспертов. Не оставайтесь наедине со своими проблемами. Для каждого из нас важно быть окруженным любовью и взаимопониманием. Развивайтесь, учитесь, творите, любите и будьте счастливы.