Почему в Ольшанах фермеры выбрасывают овощи и куда они потом идут? Ответил председатель правления Белкоопсоюза

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Кирилл Казаков, СТВ:

Если возвращаться к Ольшанам в Столинском районе, то это постоянная история в Лунинце и Столине. Начинают продавать клубнику в Лунинце, а потом огурцы в Ольшанах. Если вдруг цена не устраивает, выбрасывают это все на дорогу, вызывают журналистов, те приезжают: у нас не берут. Я это называю шантажом. Я прекрасно понимаю, что эти огурцы и клубника едут не в Минск, а раньше ехали в Москву и Питер. И говорят: во всем виноват Белкоопсоюз, потому что они не пришли, не обеспечили нам достойную цену. Мы же это сейчас можем проговорить, что нас летом может ожидать?