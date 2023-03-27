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Почему в Ольшанах фермеры выбрасывают овощи и куда они потом идут? Ответил председатель правления Белкоопсоюза

27 марта 2023 20:42
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.  

Кирилл Казаков, СТВ:
Если возвращаться к Ольшанам в Столинском районе, то это постоянная история в Лунинце и Столине. Начинают продавать клубнику в Лунинце, а потом огурцы в Ольшанах. Если вдруг цена не устраивает, выбрасывают это все на дорогу, вызывают журналистов, те приезжают: у нас не берут. Я это называю шантажом. Я прекрасно понимаю, что эти огурцы и клубника едут не в Минск, а раньше ехали в Москву и Питер. И говорят: во всем виноват Белкоопсоюз, потому что они не пришли, не обеспечили нам достойную цену. Мы же это сейчас можем проговорить, что нас летом может ожидать?

Почему в Ольшанах фермеры выбрасывают овощи и куда они потом идут? Ответил председатель правления Белкоопсоюза-1

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Тот же разговор о Столине. Там единственная сеть, к которой столинские фермеры не предъявили ни одного упрека, потому что та же клубника… Мы ее себе в убыток… Когда только начинают делать эти вещи (выворачивать), мы забираем на свои винзаводы, и это не лучший виноматериал для нас. У меня на винзаводах лежит 20 тысяч этого винматериала еще с 2019 года. Мы не можем столько производить этого вина. Что касается овощей, все, что нам предлагается, мы у них забираем, но мы не можем все забрать. Мы не самая большая сеть в стране, мы уже по валовому объему оборота третьи, несмотря на большое количество магазинов и так далее. Но что касается фермеров, мы забираем все, что они предлагают и что мы можем забрать, потому что нам же надо, во-первых, где-то хранить, во-вторых, продать. И забрать всю страну, все даже Ольшаны мы де-факто не сможем.

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# Продукты питания # общество # Кирилл Казаков # Олег Мацкевич # Фотофакт

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