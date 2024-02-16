Почему в некоторых белорусских магазинах не хватает сала – объяснил Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ:

Чего сало-то не продают? В торговом доме и везде?

Андрей Лазуткин, политолог:

Как вы думаете, почему, Григорий? Какой у вас вариант есть?

Григорий Азаренок:

Мне интересно. Не, ну они, может, просто считают, что это невыгодно.

Андрей Лазуткин:

Нет, это как раз выгодно, и сало будет дешевле, чем у остальных. В чем же тогда проблема?

Григорий Азаренок:

А что, рыночек не пускает?

Андрей Лазуткин:

Да, в Минске работают крупные торговые сети, где сало надо покупать по одной дорогой цене. Если вы появляетесь там и вы начинаете продавать дешевле, то вас задавят просто самыми разными законными методами. Это можно сделать, когда люди, например, контролируют закупки, когда вы большой монополист. Вы только можете по одной цене диктовать, за сколько вы хотите купить это сало. Вам будут продавать не самую дешевую продукцию. А наши люди всегда самое дешевое покупают. А то, за сколько вы захотите эту цену сформировать. Поэтому с дешевым товаром в Минск вас никто никогда не пустит, если нет административного благословения. Поэтому вот так вот диким сопротивлением создавался этот первый торговый дом, который возле метро Восток будет действовать. Это людям глоток воздуха. Есть фиксированная какая-то цена сала по Минску, а там она будет ниже в два раза. Конечно, люди там будут очереди занимать, чтобы купить хоть на рубль-два-три-четыре дешевле. Так работает психология. Поэтому, если им дадут выход на большой, емкий рынок Минска, они себе поднимут немножко эти бюджеты. Потому что торговля на селе все равно будет убыточна.

Значит, где-то нужно больше зарабатывать. Например, на рынке Минска. Эти средства перекидывать на организацию торговых сетей на селе. В Минске затраты будут гораздо меньше на организацию торговой точки, которая действует такая же в деревне, но при этом обслуживает 200 человек. Поэтому вот это сегодня путь, который пытаются организовать через сбыт. Поэтому поднимали председателя и Мингорисполкома, и председателя областных, чтобы вот с ними наладить контакты определенные.

Григорий Азаренок:

То есть как обычно... Рынок ничего не порешал.

Андрей Лазуткин:

Да. Именно.

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