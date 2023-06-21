«Все началось с Марьиной Горки». Белоруска вдохновилась чудотворной иконой и стала православным экскурсоводом

О том, как формируются новые паломнические и даже миссионерские маршруты, попросили рассказать в программе «Прикосновение к свету» экскурсовода-волонтера Зинаиду Полиенко.

Зинаида Полиенко, волонтер паломнической группы при Минском духовном училище:

Очень важно знать свою Родину. Часто я слышу во время паломничеств, когда говорят: я Европу лучше знал, чем нашу Родину. Это, конечно, искренние слова, но немножко страшноватые. С другой стороны, у нас на самом деле можно брать любой квадратный сантиметр, глянуть на него с прицелкой и ехать спокойно. Потому что каждый квадратный сантиметр на нашей карте – это глубокая история. Это такие имена и факты, что иногда застываешь от неожиданности.

Зинаида Полиенко:

Мы поняли, что наши паломничества – это настоящие несвятые святые места. Как формируются направления? Во-первых, у нас есть паломничество с литургией, есть без литургии, но, например, со служением молебна или акафиста. Или даже маленький крестный ход. Мы обязательно добавляем к паломничествам краеведческие элементы, потому что без этого невозможно паломничать. В последнее время есть потребность, большой интерес, чтобы это была богатая краеведческая экскурсия, но с весомым паломническим, религиозным элементом.

Зинаида Полиенко:

Все началось с Марьиной Горки. Сама узнала о чудотворной иконе не с детства, а намного позже. И меня этот факт настолько поразил, как можно жить глухим и слепым и не знать, что божественно великое рядышком с тобой. И как много можно пропустить в своей жизни, если не всю жизнь. И я пошла на экскурсоводческое, чтобы потом сделать экскурсию к чудотворной иконе Божией Матери. Нам кажется, что там, где далеко, за границей, – это нечто невероятно красивое, волшебное и лучше всего. Нет. У нас здесь все волшебное. Настолько все полезное, красивое для созревания души.

Зинаида Полиенко:

Еще хочу сказать про наших батюшек, какие это замечательные люди, какая у них тихая вера. Она незыблемая. Все эти фразы, которые мы учим из Евангелия, мы их повторяем, можем без запиночки сказать. Но когда они ее говорят, то ты понимаешь, что это так и есть. У них нет ничего показного, нет такого, что они где-то пишут. Но когда мы едем в деревенские храмы, у нас радуется душа.