Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Новости Беларуси. Одна из тем, которая накануне достаточно резонансно прозвучала во Дворце Независимости – это резкое повышение цен на ряд продуктов и товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, стоимость лимонов или имбиря в некоторых торговых точках превышает все допустимые пределы. То же касается и очень нужных сейчас масок или лекарств. Реакция главы государства была жесткой, Александр Лукашенко поручил во всем разобраться. И не кивать на курс рубля, рынок или еще что-то. Ситуацию изучил корреспондент Евгений Поболовец. Белорус о резком подорожании некоторых продуктов: «У людей горе, а они цены повышают» Не все помнят, не все знают: в блокадном Ленинграде были те, кто умер от голода, но не съел ни зернышка пшеницы уникальной коллекции. Сравнение, возможно, не совсем уместное, но все же...

Сейчас в Беларуси ни о каком дефиците продуктов и товаров речь не идет. Мы страну на карантин не закрывали – на по сути военное положение не переходили, заводы и фабрики работают в обычном режиме. А продовольственный запас и вовсе создается каждую осень.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Картофель, овощи, яблоки, также говядина, свинина, сливочное масло – эти товары у нас заложены в запасах. Мы также каждый день сейчас отслеживаем реализацию с нашего предприятия. И судя по тем среднедневным объемам, которые реализуют сейчас в Минске в торговой сети, закрытые предприятия, у нас объемов более чем достаточно. Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел Искусственный дефицит – так это называется простыми словами. И ведь эти «предприниматели» вам ответят: мол, по закону все делаем. В перечень товаров социально значимых лимон и имбирь ведь точно не отнесут, а потому можно и сыграть на чувствах белорусов.

Грамотно поднять волну паники, под это дело сначала убрать продукты, а затем внезапно снова их выставить на продажу. Но по другой цене. «Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок Сказано – сделано. Начали с горячей линии, госконтроль запустил ее накануне. Первые сутки – более сотни звонков. Белорусы заметили: цены выросли на лимоны, чеснок и имбирь. Местами – в 3,5 раза! Но искусственный ажиотаж – штука такая. Заразная. Некоторые белорусские производители тут же смекнули: деньги же из воздуха! И подняли цены на картошку и даже на лук репчатый. Или как на антисептик в одной розничной сети: там он стоил 22 рубля, в соседней аптеке – 25 рублей, а в магазине через дорогу – 9,9 рубля. Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены!

Нина Емельянова:

Пользуясь тем, что сейчас есть повышенный спрос, они ориентировались (объяснила сеть) на цену в аптеках и сделали ее чуть ниже, чтобы конкурировать с аптеками. Но почему они не ориентировались на цену соседнего магазина? И сделать ее чуть ниже, чем в первом магазине (за 9,90), чтобы конкурировать. Эти объяснения не совсем принимаются.