Белорус о резком подорожании некоторых продуктов: «У людей горе, а они цены повышают»

Новости Беларуси. Владимир Иванович считать умеет – преподавал математику в университете. И помнит классику Жванецкого: раки, что вчера за 3, должны быть меньше по размеру тех, которые сегодня за 5. И никак иначе. А когда одни и те же лимоны вчера стоили 3, а сегодня 9 рублей, это уже не экономика с математикой, а нечто иное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Бутко, житель Минска: Всегда найдется ложка дегтя. У людей горе, а они цены повышают. Ну как это так? Я неделю назад был на том же Комаровском рынке, видел эти лимоны по 3-4 рубля и в магазине видел по 3-4 рубля. А тут прихожу – 9,99! Ну елки-палки! Ну как это так?

Мы понимаем: платить 5 рублей за одних и тех же раков сегодня, которые еще вчера стоили 3, – это не демократия, не свободный рынок. А нечто иное.

Владимир Бутко:

Понимаете, мне за них, не знаю, может, пафосно звучит, но мне за них стыдно. Вот что, понимаете? Мне их жалко. Вот и получается та самая поговорка: кому война, а кому мать родная.