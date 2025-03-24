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Почему в Беларуси нет понятия «ликвидация голода и нищеты» – Сергей Хоменко в «Рецепте настоящего белоруса»

24 марта 2025 18:47
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Почему в Беларуси нет понятия «ликвидация голода и нищеты» – Сергей Хоменко в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С каким рецептом вы к нам пожаловали?

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Удивить вас чем-то достаточно тяжело.

Александр Осенко:
Традиционное белорусское блюдо.

Почему в Беларуси нет понятия «ликвидация голода и нищеты» – Сергей Хоменко в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Отец сказал: сынок, иди служи?

Сергей Хоменко:
Отец должен гордиться своим сыном.

Александр Осенко:
Какими принципами вы руководствуетесь при работе с людьми?

Почему в Беларуси нет понятия «ликвидация голода и нищеты» – Сергей Хоменко в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Сергей Хоменко:
Как ты научил, вот так они и делают.

Александр Осенко:
Позволяете делать ошибку?

Сергей Хоменко:
Конечно.

Александр Осенко:
Вы у нас назначены национальным координатором по программе устойчивого развития.

Сергей Хоменко:
Ликвидация нищеты, ликвидация голода – у нас вообще такого понятия нет.

Почему в Беларуси нет понятия «ликвидация голода и нищеты» – Сергей Хоменко в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Сергей Хоменко:
Где-то укроп вы такой хороший нашли!

Александр Осенко:
А белорусские продукты все хорошие.

Александр Осенко:
Какие успехи нашей сборной по футзалу?

Сергей Хоменко:
Беларусь – звучит гордо, в том числе в мире футбола.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 30 марта, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Сергей Хоменко # Александр Осенко

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