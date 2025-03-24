Почему в Беларуси нет понятия «ликвидация голода и нищеты» – Сергей Хоменко в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: С каким рецептом вы к нам пожаловали?

Александр Осенко: Какими принципами вы руководствуетесь при работе с людьми?

Сергей Хоменко:

Как ты научил, вот так они и делают.

Александр Осенко:

Позволяете делать ошибку?

Сергей Хоменко:

Конечно.

Александр Осенко:

Вы у нас назначены национальным координатором по программе устойчивого развития.

Сергей Хоменко:

Ликвидация нищеты, ликвидация голода – у нас вообще такого понятия нет.