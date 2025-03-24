Почему в Беларуси нет понятия «ликвидация голода и нищеты» – Сергей Хоменко в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С каким рецептом вы к нам пожаловали?
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Удивить вас чем-то достаточно тяжело.
Александр Осенко:
Традиционное белорусское блюдо.
Александр Осенко:
Отец сказал: сынок, иди служи?
Сергей Хоменко:
Отец должен гордиться своим сыном.
Александр Осенко:
Какими принципами вы руководствуетесь при работе с людьми?
Сергей Хоменко:
Как ты научил, вот так они и делают.
Александр Осенко:
Позволяете делать ошибку?
Сергей Хоменко:
Конечно.
Александр Осенко:
Вы у нас назначены национальным координатором по программе устойчивого развития.
Сергей Хоменко:
Ликвидация нищеты, ликвидация голода – у нас вообще такого понятия нет.
Сергей Хоменко:
Где-то укроп вы такой хороший нашли!
Александр Осенко:
А белорусские продукты все хорошие.
Александр Осенко:
Какие успехи нашей сборной по футзалу?
Сергей Хоменко:
Беларусь – звучит гордо, в том числе в мире футбола.
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