Почему в Беларуси не получилась цветная революция? Ответ в словах Президента страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Им было сложнее. И они сегодня свысока смотрят оттуда на нас, и у них один немой вопрос: выстоим мы или нет. Выстоим. Запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило. Мы сделаем все для того, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет. Я вам обещаю, я клянусь, что так будет. И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там, вы знаете кто. С праздником Победы, дорогие друзья!

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