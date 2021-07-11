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Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?

11 июля 2021 11:54
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Время собирать урожай. Пристальное внимание уделяем огурцам, которые в это жаркое время особенно нуждаются в поливе, рассказали в программе «Плюс-минус». При недостатке влаги они будут горчить.

Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?-1

Также в это время следим за сорняками, своевременно пропалываем клумбы и грядки. Подходящее время для стрижки растений. Рекомендуется прищипнуть верхушки ремонтантной малины, чтобы увеличить количество урожая. Если еще не убрали требующие выкопки луковичные, обязательно это сделайте, очистите луковицы и отправьте их на хранение в сухое помещение до весенних посадок.

Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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