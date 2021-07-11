Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?

Время собирать урожай. Пристальное внимание уделяем огурцам, которые в это жаркое время особенно нуждаются в поливе, рассказали в программе «Плюс-минус» . При недостатке влаги они будут горчить.

Также в это время следим за сорняками, своевременно пропалываем клумбы и грядки. Подходящее время для стрижки растений. Рекомендуется прищипнуть верхушки ремонтантной малины, чтобы увеличить количество урожая. Если еще не убрали требующие выкопки луковичные, обязательно это сделайте, очистите луковицы и отправьте их на хранение в сухое помещение до весенних посадок.