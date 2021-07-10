Будет ли лето долгим? Эти народные приметы помогут предсказать погоду на полгода вперёд

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 12 июля – Петров день. Предки отмечали, если будет много росы – к жарким дням, дождь – к богатому урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус». Погода ясная – год будет хорошим.

13 июля считалось макушкой лета – с этого дня лето движется к зиме. Предки подметили, что если кукушка продолжает куковать, зима будет поздней. А если слышно пение соловья, лето будет долгим. Желтые облака – к дождю. Утром выпала роса – к солнечной погоде.

14 июля – Кузьма и Демьян. Если на небе красноватый серп луны – жди ветров, а как концы серпа затупятся – прольются сильные дожди. 15 июля предки чествовали Берегиню – великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. В этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев, осень и зима будут ранними. Если утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.