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Будет ли лето долгим? Эти народные приметы помогут предсказать погоду на полгода вперёд

10 июля 2021 18:22
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 12 июля – Петров день. Предки отмечали, если будет много росы – к жарким дням, дождь – к богатому урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус». Погода ясная – год будет хорошим.

Будет ли лето долгим? Эти народные приметы помогут предсказать погоду на полгода вперёд-1

13 июля считалось макушкой лета – с этого дня лето движется к зиме. Предки подметили, что если кукушка продолжает куковать, зима будет поздней. А если слышно пение соловья, лето будет долгим. Желтые облака – к дождю. Утром выпала роса – к солнечной погоде.

Будет ли лето долгим? Эти народные приметы помогут предсказать погоду на полгода вперёд-4

14 июля – Кузьма и Демьян. Если на небе красноватый серп луны – жди ветров, а как концы серпа затупятся – прольются сильные дожди.

15 июля предки чествовали Берегиню – великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. В этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев, осень и зима будут ранними. Если утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

Будет ли лето долгим? Эти народные приметы помогут предсказать погоду на полгода вперёд-7

16 июля предки обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток. Еще в старину следили за домашними собаками. Если они много спят, мало едят, катаются по земле, роют землю – к ненастью.

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# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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