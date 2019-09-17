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Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР

17 сентября 2019 08:54
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Новости Беларуси. 17 сентября ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР-1

Именно в начале Второй мировой войны белорусский народ вновь стал единым, получил возможность жить и развиваться в границах одной республики. Большинство населения Западной Беларуси встречало советских солдат с радостью и надеждой. Утвердившаяся советская власть начала активно создавать в воеводствах и поветовых центрах органы управления. 

Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР-4

Прошли и выборы депутатов в Народное собрание. Вскоре появился закон «О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики». Таким образом почти вдвое увеличились территория и население страны. 

Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР-7

# История # общество # Фотофакт

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