Новости Беларуси. 17 сентября ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в начале Второй мировой войны белорусский народ вновь стал единым, получил возможность жить и развиваться в границах одной республики. Большинство населения Западной Беларуси встречало советских солдат с радостью и надеждой. Утвердившаяся советская власть начала активно создавать в воеводствах и поветовых центрах органы управления.