Новости Беларуси. В Минской области молодёжь присоединилась к общенациональной акции «Восстановление святынь. Источники Беларуси», которая делает краше уголки малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Воложине благоустроили родник, который бьет прямо в черте города. Местный гидрологический памятник природы имеет два истока подземных вод. Над одним сооружена часовня. Второй выполнен в виде колодца и рядом построена Купель.

Владимир Тихоновский, исполняющий обязанности первого секретаря Воложинского районного комитета БРСМ:

Эти места являются лицом нашего города, поэтому мы, молодежь, обязаны показывать другим пример и содержать места в порядке. У нас есть еще одно знаковое место, есть крыничка, которая тоже на территории Воложинского района располагается, в дальнейшем у нас планы приехать туда.

Анастасия Крутова, учащаяся Воложинской средней школы №1:

Нужно помогать, потому что не все могут это сделать. Волонтеры призваны помогать.