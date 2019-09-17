Новости Беларуси. В Минской области молодёжь присоединилась к общенациональной акции «Восстановление святынь. Источники Беларуси», которая делает краше уголки малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области молодёжь присоединилась к общенациональной акции «Восстановление святынь. Источники Беларуси», которая делает краше уголки малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Воложине благоустроили родник, который бьет прямо в черте города. Местный гидрологический памятник природы имеет два истока подземных вод. Над одним сооружена часовня. Второй выполнен в виде колодца и рядом построена Купель.
Владимир Тихоновский, исполняющий обязанности первого секретаря Воложинского районного комитета БРСМ:
Эти места являются лицом нашего города, поэтому мы, молодежь, обязаны показывать другим пример и содержать места в порядке. У нас есть еще одно знаковое место, есть крыничка, которая тоже на территории Воложинского района располагается, в дальнейшем у нас планы приехать туда.
Анастасия Крутова, учащаяся Воложинской средней школы №1:
Нужно помогать, потому что не все могут это сделать. Волонтеры призваны помогать.
В Минской области уже благоустроены порядка 20 родников. Работы запланированы еще на 70. Данная молодежная акция проходит по всей Беларуси около пяти лет. За это время волонтеры благоустроили полторы тысячи знаковых объектов.