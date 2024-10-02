Почему студент из Витебска решил задать вопрос Лукашенко про инженеров и айтишников?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Почему пришло в голову задать именно такой вопрос? Вы уже учитесь на четвертом курсе – значит, определились с профессией?

Кирилл Огурченок, студент Витебского государственного технологического университета:

Да, я определился с профессией. В будущем я буду инженером. И даже больше – я уже планирую поступать в магистратуру, чтобы повысить свою квалификацию. Такой вопрос назрел в связи с тем, что знаю – среди моих друзей, которые также учатся на инженеров, бытует мнение, что инженер – это непрестижная профессия, с небольшим окладом. И оттого молодежь не так охотно ее выбирает. Григорий Азаренок:

А где планируете работать? Кирилл Огурченок:

Планирую работать инженером-конструктором на предприятии.