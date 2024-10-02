Почему студент из Витебска решил задать вопрос Лукашенко про инженеров и айтишников?
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Почему пришло в голову задать именно такой вопрос? Вы уже учитесь на четвертом курсе – значит, определились с профессией?
Кирилл Огурченок, студент Витебского государственного технологического университета:
Да, я определился с профессией. В будущем я буду инженером. И даже больше – я уже планирую поступать в магистратуру, чтобы повысить свою квалификацию. Такой вопрос назрел в связи с тем, что знаю – среди моих друзей, которые также учатся на инженеров, бытует мнение, что инженер – это непрестижная профессия, с небольшим окладом. И оттого молодежь не так охотно ее выбирает.
Григорий Азаренок:
А где планируете работать?
Кирилл Огурченок:
Планирую работать инженером-конструктором на предприятии.
Григорий Азаренок:
Почему у людей такое мнение? Если рекламируется определенная профессия, тот же айтишник – это же инженер, только немножко в другой сфере. Вы сказали, что ваши одногруппники считают это не совсем престижным. Почему?
Кирилл Огурченок:
Есть мнение, что ты придешь работать на предприятие, тебя поставят на грязную работу, за не самым новым станком, по старым правилам. Будешь стоять, точить болванку. Хотя сейчас уже все не так, все совершенно по-другому. А айтишников всегда рекламировали как? Ты сидишь чистый, за чистым рабочим местом, кондиционер, бесплатная еда, большие зарплаты. Поэтому сейчас молодежь больше выбирает айтишников, и это логично.