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На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства

17 августа 2018 07:43
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Новости Беларуси. Опыт – в полевых условиях. На полигоне под Брестом завершился сбор для молодых следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стаж работы каждого из них не превышает двух лет.

На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства-1

Участие в занятиях приняли больше 20 вчерашних выпускников вузов. Для обучения личного состава на полигоне разбили палаточный лагерь и воссоздали конкретные ситуации: эксперимент по ДТП, осмотр места происшествия при незаконном обороте наркотиков, несанкционированных охоте и рыбалке. На раскрытие этих преступлений сделали особый акцент.

На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства-4

На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства-6

К трехдневному сбору привлекли специалистов лесного хозяйства и охраны природы. Следователи учились брать следы с мест преступления, расследовать убийства.й Сергей Тишук, заместитель начальника управления Следственного комитета по Брестской области:
На каждом сборе планируется обсуждение конкретных тем, наиболее актуальных, вопросов по уголовным делам: о ДТП, убийствах, производственном травматизме. В 2018 году новшество – обсуждали вопросы расследования уголовных дел о незаконной охоте и рыбалке.

На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства-8

Евгений Дрик, следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета:
Расширена база, кругозор как смотреть на различные следы, что обнаружать, что изымать, что будет способствовать скорейшему раскрытию уголовных дел.

На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства-11

Полевые сборы для молодого пополнения уже стали традицией и проводятся в условиях приближенных к реальным четвертый год подряд.

На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства-14

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Тишук # Евгений Дрик # Фотофакт

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