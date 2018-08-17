На полигоне под Брестом молодые следователи учились осматривать место происшествия, расследовать убийства

Новости Беларуси. Опыт – в полевых условиях. На полигоне под Брестом завершился сбор для молодых следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стаж работы каждого из них не превышает двух лет.

Участие в занятиях приняли больше 20 вчерашних выпускников вузов. Для обучения личного состава на полигоне разбили палаточный лагерь и воссоздали конкретные ситуации: эксперимент по ДТП, осмотр места происшествия при незаконном обороте наркотиков, несанкционированных охоте и рыбалке. На раскрытие этих преступлений сделали особый акцент.

К трехдневному сбору привлекли специалистов лесного хозяйства и охраны природы. Следователи учились брать следы с мест преступления, расследовать убийства.й Сергей Тишук, заместитель начальника управления Следственного комитета по Брестской области:

На каждом сборе планируется обсуждение конкретных тем, наиболее актуальных, вопросов по уголовным делам: о ДТП, убийствах, производственном травматизме. В 2018 году новшество – обсуждали вопросы расследования уголовных дел о незаконной охоте и рыбалке.

Евгений Дрик, следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета:

Расширена база, кругозор как смотреть на различные следы, что обнаружать, что изымать, что будет способствовать скорейшему раскрытию уголовных дел.