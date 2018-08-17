Почему деньги на отдыхе лучше хранить в чемодане?

Новости Беларуси. Как уберечь имущество от воров во время отдыха, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Дмитрий Ясюченя, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Ленинского района Минска, майор милиции:

Денежные средства лучше не хранить в одном месте, разделить на какие-то части. В женской сумочке или борсетке мужской должна быть минимальная сумма денег, необходимая на определённый день. Основная сумма денег в путешествии, если вы перемещаетесь, должна находиться в вашем чемодане, где-то в укромном, закрытом месте. И лучше, чтобы часть денег у вас была на пластиковой карточке, которая будет с вами в путешествии, тоже будет находиться в каком-то определённом месте, которое недоступно для того, чтобы туда можно было проникнуть одним движением руки.

Паспорт и иные документы – то же самое.

В ручной клади не надо это всё переносить. Это должно находиться где-то в скрытом, тайном месте.

Безопасный отдых: как не потерять деньги, документы и ребёнка