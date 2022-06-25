22 человека утонули в Беларуси с начала купального сезона

Новости Беларуси. Жаркие выходные провоцируют белорусов перебираться из раскаленного города поближе к охлаждающей водной глади рек и озер. Но во время такого отдыха важно не терять бдительность и помнить, какую опасность скрывает вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала купального сезона в Беларуси уже утонули 22 человека. И в большинстве случаев трагедии происходят по вине самих отдыхающих. Триггеры для ЧП прежние: купание в нетрезвом виде, в необорудованных местах и там, где нет сотрудников ОСВОД. Потому в выходные дни правоохранители уделяют особое внимание пляжам, а также соблюдению водителями правил дорожного движения.