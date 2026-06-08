Почему сокращение платного обучения в медуниверситетах было правильным решением? Мнение
Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения? На площадке ток-шоу «По существу» разобрали все системные диагнозы и изучим назначения.
Алена Сырова, СТВ:
Говорили о том, что люди просто не пойдут в медицинский университет. Что этот год непоказательный, потому что фактически ребята остались в безвыходном положении. Они годами готовились к тому, чтобы быть врачами и поступать в мед, а тут... Типа плоды мы будем пожинать несколько лет спустя. Ваше мнение по этому поводу?
Ирина Назаренко, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Вы знаете, это абсолютный миф, потому что изначально подняли волну в TikTok, в других соцсетях, что все, нет платного обучения, но я считаю, что это очень грамотное решение Министерства здравоохранения, потому что качественное медицинское образование наше государство дает возможность получить бесплатно, за счет и увеличения целевого набора, за счет увеличения количества бюджетных мест, чтобы наши высокомотивированные абитуриенты могли на равных условиях поступать в медицинский университет, не боясь, что платные места перейдут для других учреждений либо пойдут платные места для россиян, потому что обычно они тоже занимали эти места. А так у нас все будет для наших граждан Республики Беларусь. Это очень правильно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, я вам скажу, что на журфаке нет сейчас платного, потому мы прекрасно это понимаем. Но с другой стороны, ведь это же вопрос, который сразу становится политическим. Мы понимаем, почему нет платного, потому что государство хочет привязать врачей. Это же история, которая тут же рождает эти слухи.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Понимаете, если бы наши выпускники платной формы не брали распределение и не уезжали на два года по распределению... У нас мизерное количество тех, кто берет сегодня свободные дипломы – это первое. Второе – мы увеличили количество мест более чем на 700. Хочешь бюджет? Пожалуйста, иди на бюджет. Хочешь целевое направление? Бери целевое направление. Мы поработаем этот год, мы проведем нашу вступительную кампанию, мы будем видеть. Но на самом деле, ведь качество преподавания никак не влияет, платно или бесплатно ты учишься, ты учишься на бюджете или ты учишься на факультете, на котором учатся иностранные специалисты.
Алена Сырова:
Хорошо говорят, баллы будут проходные ниже, значит, качество абитуриентов будет ниже.
Ирина Назаренко:
Мы смотрим тенденцию наоборот. Востребованность среди абитуриентов медицинского направления растет с каждым годом. Это мы видим по дням открытых дверей, которые мы проводим неоднократно. Мы видим очень большую заинтересованность. Также у нас создались и медицинские классы, уже первые выпуски пошли медицинских классов. Заинтересованность очень высокая. И в подтверждение слов Елены Леонидовны, на примере Гомельского медуниверситета был один свободный диплом на весь университет из числа почти 500 выпускников. Это тоже о многом говорит. Нашим платникам и бесплатникам, бюджетникам, целевикам 100% обеспечение первого рабочего места.
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