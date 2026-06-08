Почему сокращение платного обучения в медуниверситетах было правильным решением? Мнение

Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения? На площадке ток-шоу «По существу» разобрали все системные диагнозы и изучим назначения. Алена Сырова, СТВ:

Говорили о том, что люди просто не пойдут в медицинский университет. Что этот год непоказательный, потому что фактически ребята остались в безвыходном положении. Они годами готовились к тому, чтобы быть врачами и поступать в мед, а тут... Типа плоды мы будем пожинать несколько лет спустя. Ваше мнение по этому поводу?

Ирина Назаренко, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Вы знаете, это абсолютный миф, потому что изначально подняли волну в TikTok, в других соцсетях, что все, нет платного обучения, но я считаю, что это очень грамотное решение Министерства здравоохранения, потому что качественное медицинское образование наше государство дает возможность получить бесплатно, за счет и увеличения целевого набора, за счет увеличения количества бюджетных мест, чтобы наши высокомотивированные абитуриенты могли на равных условиях поступать в медицинский университет, не боясь, что платные места перейдут для других учреждений либо пойдут платные места для россиян, потому что обычно они тоже занимали эти места. А так у нас все будет для наших граждан Республики Беларусь. Это очень правильно. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, я вам скажу, что на журфаке нет сейчас платного, потому мы прекрасно это понимаем. Но с другой стороны, ведь это же вопрос, который сразу становится политическим. Мы понимаем, почему нет платного, потому что государство хочет привязать врачей. Это же история, которая тут же рождает эти слухи.