МНПЦ хирургии и трансплантологии уникален не только в СНГ, но и в Восточной Европе! Узнали о достижениях медиков

Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения? На площадке ток-шоу «По существу» разобрали все системные диагнозы и изучим назначения.

Анатолий Усс, заместитель директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

В научно-практическом центре, где я работаю, сегодня по ряду позиций нет равных не только в СНГ, но и в странах Восточной Европы! Те технологии, которые применяются у нас для ряда видов трансплантаций органов, стволовых клеток костного мозга и некоторых других технологий, в апреле результаты работы нашей были доложены в Мадриде на крупном европейском конгрессе, буквально через три дня будет презентация наших достижений в Стокгольме – Европейский конгресс по гематологии, где будут представлены данные в карте терапии при множественной меломе, таких данных нет ни в одном столичном городе СНГ, ни в Турции, ни в Прибалтике! А в Минске есть! Это бесплатно для пациентов.