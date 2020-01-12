Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Новости Беларуси. Залог комфортной жизни в многоквартирном доме (хотя и для индивидуального жилья это тоже подходит) – добропорядочные соседи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывает, что соседи устраивают что-то похуже, чем громкая музыка. Разбиралась в проблеме Анастасия Дехтяр.

Такие письмена в подъезде не эксклюзивная реальность. Что гласит закон? Режим «бытовой тишины» в Беларуси – с 23 до 7 часов утра. В это время запрещено не только кричать и играть на пианино, но запускать стиральную машину и громко хлопать дверью.

Фрунзенский район столицы самый большой. Драмы в стиле «человек соседу не друг» здесь тоже дело обычное. Только в одно ЖКХ района в 2019 году поступило порядка 1,5 тысячи жалоб, а к ответственности привлечено лишь 194 человека. Коммунальщики, на плечи которых и возложена обязанность расследовать подобные ситуации, сетуют: проводить разбор нарушений достаточно сложно.

Ольга Драпей, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

Как правило, правонарушения, которые выражаются в громких звуках, громкой музыке, пьяные дебоши, происходят в ночное время либо в выходные или праздничные дни. Режим работы предприятия – до 6 часов. Не всегда оперативно можно прийти, рассмотреть и принять какие-то меры.

По горячим следам приходить у коммунальщиков обычно не получается. Мастера ЖЭСов (зачастую это молодые девушки) включают опцию «детектив» и выходят на административную борьбу с дебоширами уже постфактум. Снимают показания, опрашивают нескольких свидетелей – в общем, устанавливают истинную картину эксцесса. Тяжелей всего выйти на контакт с источником проблемы, нередко это достаточно буйные персонажи.



«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»

Ольга Драпей:

Когда приходит мастер (это обычный молодой человек либо девушка) в квартиру к дебоширу, во-первых, это риск. Не каждый такой человек находится в адекватном состоянии. Бывают и угрозы в адрес наших специалистов. Другое дело, когда приходит человек в форме, все-таки это представитель власти. На мой взгляд, органы внутренних дел должны быть уполномочены составлять протоколы по основаниям ст. 21.16, то есть «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». А именно в части вопроса нарушения общественного порядка. Самовольная перепланировка также предусмотрена этой статьей, антисанитария – так и оставить за эксплуатирующими организациями.

Статья 21.16 Административного кодекса «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» может трансформироваться в более серьезную и по наказанию в том числе – ст. 17.1 «Мелкое хулиганство». Сложность прочтения ситуации, призрачное разграничение обязанностей и непонимание населения: «Чья же это компетенция?»





Кстати, в Генпрокуратуре Беларуси эта тема в фокусе обсуждения. Следует, что называется, отшлифовать правоприменительную практику. Тем более сейчас это как нельзя актуально – проводится общественное обсуждение нового КоАП.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К сожалению, не всегда можно привлечь к административной ответственности лиц, нарушающих правила пользования жилыми помещениями. Почему так происходит? Основные вопросы связаны с тем, что такие правонарушения совершаются вечером и ночью. А работники милиции, которые прибывают по вызову, составляют рапорт, отражают фактическую сторону. И в дальнейшем в ходе оценки и проверки доказательств зачастую свидетели не желают негативно строить отношения со своими соседями и отказываются от пояснений: был факт нарушений или нет.

Если полуночный «вой» соседа не дает уснуть, запишите реалити-аудио на диктофон, заручитесь поддержкой других соседей и направьте жалобу в ЖЭС. А вот если закрались подозрения, что за стенкой творится из ряда вон криминальное – вызывайте милицию.