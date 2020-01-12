Стартуют продажи квартир в доме «Стамбул» в «Минск Мире». Почему именно сейчас выгодней всего купить жильё

Новости Беларуси. В застраиваемом районе столицы – новый дом. С персональным именем – Стамбул. Цветок Востока в оранжерее Запада. Коктейль культур и традиций, цвета и вкуса. Город императоров, царей и султанов. Город, омытый морем и согретый солнцем. Таким же завораживающим, ярким и светлым будет и новый дом «Стамбул» в жилом комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он строится в квартале «Южная Европа», и цвета моря и солнца его фасада создадут настроение праздника даже в самую ненастную погоду. Дом подарит своим жильцам роскошь восточных сказок и комфорт европейского уровня.

Продажи квартир в доме «Стамбул» начнутся 13 января. Старт продаж – это лучшее предложение для дома, в котором действительно хочется жить. Каким же он будет – минский «Стамбул»? В красивом здании воздушной архитектуры – 25 этажей и 216 квартир свободной планировки с площадью от 43 до 95 квадратных метров. В доме вход – с двух сторон. Это значит, что припарковав машину на автостоянке, можно попасть в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выйти на противоположную сторону – в тихий зеленый двор.

Дом строится. Известны подробности. Цокольный этаж и входная группа будут отделаны керамогранитом – это и красивое, и долговечное решение, по фактуре и свойствам наиболее близкое к отделке натуральным камнем. Еще одна отличительная особенность в том, что на первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения. Вестибюль дома – просторное и светлое дизайнерское лобби с панорамным остеклением, украшенное видами Стамбула. Конечно же, здесь будет предусмотрена стойка консьержа и зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, а также помещение для хранения детских колясок и велосипедов.

Три скоростных и бесшумных лифта компании ОTIS, два их которых – повышенной грузоподъемности. Панорамное остекление и застекленные лоджии дома «Стамбул» обеспечат жителей солнцем, воздухом и светом.

Квартиры в квартале распродаются. В доме «Афины» квартиры были проданы крайне быстро. Преимущества квартала «Южная Европа» очевидны. Он расположен в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом – здание бывшего аэропорта, где будет размещен филиал исторического музея.

Екатерина Чичерова, корреспондент:

В шаговой доступности будут расположены две новые станции метро, а также остановка наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. Одна из таких остановок будет находиться буквально в нескольких шагах от дома «Стамбул».

Квартал «Южная Европа» будет зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников. В их окружении, на дворовой территории каждого дома, расположатся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала «Южная Европа» будет построен большой детский сад на 230 мест. Недалеко от квартала «Южная Европа» будет разбит огромный современный парк площадью 10 гектаров.

Хорошее местоположение, близость к работе. В будущем – постройка школы. Мы готовимся к школе. Сейчас очень выгодные условия: процент первые два года ниже, а потом немножко выше. Екатерина Чичерова:

«Минск Мир» строится по принципу «город в городе» – все необходимое здесь будет находиться в шаговой доступности. На территории комплекса – детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны, а также многое другое. Например, торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус. Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World.

Вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе «Минск Мир» множество. Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30 % стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. На таких условиях рассрочка по просьбам покупателей продлена только до конца января.

Нам очень импонирует рассрочка на 10 лет без переплат и фиксированная сумма платежа в течение 10 лет. 30 % стоимости можно насобирать и участвовать в строительстве. Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков. И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5 % процентов или по другой программе – 7 % годовых на первые два года. Не упустите возможность купить квартиру на самом старте продаж. Это залог низкой цены и последующего успеха.