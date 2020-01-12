«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»

Новости Беларуси. Спальню в этой трешке хозяева теперь называют «зоной отчуждения». После ЧП, которое случилось буквально на исходе 2019-го, семье пришлось переехать в более комфортный угол квартиры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Даже двукратный визит клининговой компании и литры вылитого освежителя воздуха едва перебивают ароматы дыма. Спонсор их антиуюта – сосед снизу.





Впрочем, его здесь уже окрестили «подъездным террористом». Почти 30 лет весь дом живет, как на пороховой бочке. И вот она все-таки взорвалась!

Дмитрий Якубовский, потерпевший:

Вначале мы хотели сами спуститься – клубы дыма нереальные, уже не видно ничего. Дышать в квартире было сложно. Спасатели вынесли ребенка с маской, потом нас.

В 4 утра, когда большинство безмятежно спали, домашний очаг дебошира угрожающе нарушал квартирные границы. Дмитрий вместе с супругой и 8-месячным малышом стали заложниками «пылающих» обстоятельств. Окна, балкон и фасад недавно капитально отремонтированного дома – немое напоминание ночного кошмарного несновидения. «Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Будем объективны. Хотим узнать версию главного погорельца: что же все-таки случилось? И вообще, узнать его философию. Говорят, после пожара хозяин появлялся уже в своей квартире. Но нам никто не открыл. Еще очевидцы говорят, что его якобы друзья делают так: зовут его на весь двор.

Роман Лашкевич, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Гражданин ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. Летом проходил лечение в ЛТП. С мужчиной на регулярной основе проводятся профилактические беседы участковым инспектором. В случае продолжения асоциального поведения гражданин будет направлен в ЛТП. Адрес – в черном списке милиции, на работу сюда приезжают регулярно.



Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Дмитрий Римашевский, потерпевший:

На фоне его взросления, где-то с 15 лет, постепенно это все начиналось. Продолжается без остановки, только тогда тихо, когда он «сидит». Был период, что так скакал тут, что штукатурка обваливалась. Это было явно умышленно. Сейчас случилось не обострение, а то, что должно было случиться. Постоянно какие-то вечеринки по ночам происходят с пьяными его друзьями.

Все 30 лет Дмитрий с первого этажа пытается мириться с сожителем по подъезду. Терпение было на грани, лопнуло окончательно тогда же, когда и потолки в его квартире. Не выдержав такого уюта, хозяин решился снова на ремонт, к слову, за свой счет.

Дмитрий Римашевский:

На следующий день он стоял у подъезда и мочился. Вызвала соседка милицию. Возмущалась, что дети ходят. Если человек так поступает после случившегося, то навряд ли от него можно ожидать лучшего.

А вот коммунальщикам, хоть и не с первого раза, но вроде удалось застать «опасного» жильца. Ведь кто ответит за черный декор новеньких фасадов?