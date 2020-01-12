«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»

Новости Беларуси. Спальню в этой трешке хозяева теперь называют «зоной отчуждения». После ЧП, которое случилось буквально на исходе 2019-го, семье пришлось переехать в более комфортный угол квартиры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Спальню в этой трешке хозяева теперь называют «зоной отчуждения». После ЧП, которое случилось буквально на исходе 2019-го, семье пришлось переехать в более комфортный угол квартиры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Даже двукратный визит клининговой компании и литры вылитого освежителя воздуха едва перебивают ароматы дыма. Спонсор их антиуюта – сосед снизу.
Впрочем, его здесь уже окрестили «подъездным террористом». Почти 30 лет весь дом живет, как на пороховой бочке. И вот она все-таки взорвалась!
Дмитрий Якубовский, потерпевший:
Вначале мы хотели сами спуститься – клубы дыма нереальные, уже не видно ничего. Дышать в квартире было сложно. Спасатели вынесли ребенка с маской, потом нас.
В 4 утра, когда большинство безмятежно спали, домашний очаг дебошира угрожающе нарушал квартирные границы. Дмитрий вместе с супругой и 8-месячным малышом стали заложниками «пылающих» обстоятельств. Окна, балкон и фасад недавно капитально отремонтированного дома – немое напоминание ночного кошмарного несновидения.
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Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Будем объективны. Хотим узнать версию главного погорельца: что же все-таки случилось? И вообще, узнать его философию. Говорят, после пожара хозяин появлялся уже в своей квартире. Но нам никто не открыл. Еще очевидцы говорят, что его якобы друзья делают так: зовут его на весь двор.
Роман Лашкевич, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Гражданин ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. Летом проходил лечение в ЛТП. С мужчиной на регулярной основе проводятся профилактические беседы участковым инспектором. В случае продолжения асоциального поведения гражданин будет направлен в ЛТП.
Адрес – в черном списке милиции, на работу сюда приезжают регулярно.
Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?
Дмитрий Римашевский, потерпевший:
На фоне его взросления, где-то с 15 лет, постепенно это все начиналось. Продолжается без остановки, только тогда тихо, когда он «сидит». Был период, что так скакал тут, что штукатурка обваливалась. Это было явно умышленно. Сейчас случилось не обострение, а то, что должно было случиться. Постоянно какие-то вечеринки по ночам происходят с пьяными его друзьями.
Все 30 лет Дмитрий с первого этажа пытается мириться с сожителем по подъезду. Терпение было на грани, лопнуло окончательно тогда же, когда и потолки в его квартире. Не выдержав такого уюта, хозяин решился снова на ремонт, к слову, за свой счет.
Дмитрий Римашевский:
На следующий день он стоял у подъезда и мочился. Вызвала соседка милицию. Возмущалась, что дети ходят. Если человек так поступает после случившегося, то навряд ли от него можно ожидать лучшего.
А вот коммунальщикам, хоть и не с первого раза, но вроде удалось застать «опасного» жильца. Ведь кто ответит за черный декор новеньких фасадов?
Дмитрий Алейчик, начальник производственного отдела ЖКХ № 1 Московского района Минска:
Сейчас составляются документы по выполнению ремонтных работ. В течение месяца подъезд сделаем, а фасад – при благоприятных погодных условиях. Все затраты лягут на виновное лицо. Собственник должен был принять сам меры по закрытию выбитых окон. Так как он не выполнил свои обязательства, эксплуатирующая организация закроет эти окна, временно хотя бы.
Эта история, пожалуй, тяжелый случай соседско-бытовых отношений. Хотя этот жанр нынче весьма популярен.