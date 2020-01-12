«Было бы неплохо сюда пробиться». Около 1000 школьников со всей Беларуси посетили компании-резиденты ПВТ

Новости Беларуси. На неделе завершилась праздничная акция, которая вполне может стать традиционной. Можно сказать уверенно, что очень многие мальчишки и девчонки были бы рады. «Зимние каникулы в ПВТ». Около 1000 школьников со всей Беларуси посетили компании-резиденты Парка высоких технологий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С подробностями Дмитрий Боярович. У Саши сегодня, считай, первое в жизни собеседование. И сразу – в IT-компании с мировым именем. Корпорация, которой 30 лет, разрабатывала продукты для банков, интернет-магазинов и даже космического агентства. Дмитрий Боярович, корреспондент:

Здесь хочешь работать?

Александр Ажгиревич, ученик ГУО «Глушанский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Бобруйского района»:

Было бы неплохо сюда пробиться. Нравятся презентации, общение – все достаточно активно. Боимся, вопросы не задаем, но интересно.

Покажем вам сейчас наш офис. Новый, современный, совсем недавно мы его построили. Школьник – один из 20 учеников, которым посчастливилось побывать на каникулах в офисе IT-гиганта. Вместе с ним из поселка Глуша (это на Могилевщине) приехали и одноклассники. Два часа на поезде – и вот ребята впитывают знания из уст профессионалов отрасли.

Елена Озерова, учитель ГУО «Глушанский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Бобруйского района»:

У нас был целый, можно сказать, конкурс – кто поедет. Ехать хотели все. Школа наша сельская и детей у нас не так много – 186 учащихся. И сюда приехали самые-самые-самые.

Войти в компанию можно даже без знаний, но хотя бы только с английским языком. С ребятами занимались сразу несколько специалистов компании. Лекции, мастер-классы... Все для того, чтобы школьники, которые мечтают развиваться в сфере ИКТ, это делали. И не ради хорошей зарплаты. Хотя middle salary в отрасли – 4 тысячи рублей.

Владислав Мурашко, специалист IT-компании:

Это такое направление, которое требует постоянного развития, изучения чего-то нового, чтобы быть в тренде, разбираться хорошо в технологиях. И когда ты уже сформировавшийся специалист, у тебя есть какая-то база знаний, ты постоянно учишься, познаешь что-то новое, у тебя никогда не будет проблем с поиском работы.

А это уже, как говорится, совсем другая компания. В гости в офис, где разрабатывают фитнес-приложения, приехали ребята из Новолукомля. Что такое «кодить», как понять алгоритм создания соцсети, и почему программирование – это не так сложно, как кажется? Вот вопросы, на которые школьники нашли ответы. Среди них и Егор. Информатикой увлекается с детства. И, конечно же, мечтает стать программистом.

Егор Дрозд, ученик ГУО «Средняя школа № 1 г. Новолукомля»:

Лекция понравилась – очень простая. Проще быть не может, наверное. Свифт делает все за тебя, только указать путь надо. Дмитрий Боярович:

Ты это знал до этого? Егор Дрозд:

Нет, но там все интуитивно понятно.

Ксения Казинец, ученик ГУО «Средняя школа № 1 г. Новолукомля»:

Мне очень понравилась эта поездка, потому что все, кто говорил, говорил простым языком. Мне это, в принципе, непонятно, но звучало просто. Но все равно непонятно.

Я рада, что Егору понравилось. Он в этом разбирается, он понимает. Я с информатикой не очень связана, потому что хочу связать свою жизнь с медициной.

По мнению экспертов, молодежь может сменить десяток отраслей за профессиональную жизнь. Некоторых рабочих мест, которые нынешние школьники будут занимать в будущем, еще не существует. А те, что есть сегодня, завтра исчезнут. Поэтому профориентация и вот такие акции просто необходимы.

Алексей Кулевец, основатель IT-компании:

Беларусь обладает достаточно сильным человеческим потенциалом. Я помню хорошо времена школы и студенчества, когда ты хочешь что-то сделать, у тебя много сил и энергии, но ты еще не знаешь, куда приложить энергию. И ты ищешь какое-то вдохновение. Посещая такие мероприятия и видя, как кто-то создает что-то полезное, ты набираешься сил. И это может стать тем самым моментом, который позволит сделать первый шаг на пути к тому, что либо избрать профессию программиста или айтишника либо основать свою компанию. Благодаря ПВТ Беларусь стала центром IT-компетенций Восточной Европы. Нашими разработками пользуется весь мир. А клиенты белорусских компаний – это крупнейшие корпорации на планете. Мы лидируем в аутсорсинге софта, создаем свой продукт: мессенджеры, соцсети, игры...