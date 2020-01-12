Забота о маленьких белорусах, которые особенно нуждаются во внимании. Подводим итоги акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети», одна из многих чудесных традиций современной независимой Беларуси, берет паузу до конца 2020-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Марафон добра, объединяющий страну. Кто и как поздравляет белорусских детей с Новым годом
На протяжении месяца высшие должностные лица страны, руководители министерств, представители госорганов и организаций посещали детские дома, школы-интернаты и другие социальные учреждения.
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