Забота о маленьких белорусах, которые особенно нуждаются во внимании. Подводим итоги акции «Наши дети»

Благотворительная помощь была оказана примерно на миллион рублей. Но главное – это поддержка и внимание, подаренные маленьким белорусам, которые особенно в них нуждаются. Давайте по мере возможности дарить радость вне зависимости от поры года и дня календаря. От частного – к общему, от каждого конкретно – до масштабов страны.

История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети» (читать далее).