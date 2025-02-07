В Логойском районе взяты под охрану места произрастания краснокнижных растений

В списке теперь: змееголовник Рюйша, берула прямая, кокушник длиннорогий. Также утверждены охранные обязательства и паспорта для произрастания этих растений. Здесь запрещены сплошные и постепенные рубки, сжигание порубочных остатков, использование гусеничной техники, укладка деревьев и создание лесопромышленных складов. Так, инспекцией подготовлено представление о передаче под охрану 60 мест произрастания краснокнижных растений.

В Логойском районе взяты под охрану места произрастания редких растений, занесенных в Красную книгу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инна Белановская, начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Логойского района:

Беларусь известна уникальными экосистемами. В нашей стране уделяется особое внимание охране диких видов растений. Надо сказать, что Красная книга Республики Беларусь служит основным инструментом для защиты флоры, которая на сегодняшний день находится под угрозой исчезновения. Первая редакция Красной книги была издана в 1981 году. И надо сказать, что там было всего лишь 85 видов растений. Пятое издание книги запланировано на 2025 год.

Всего на территории Логойского района под охрану землепользователей передано 50 мест краснокнижных растений.