Многофункциональный центр появится в Фаниполе

Большая стройка Фаниполя. Здесь в быстроразвивающемся микрорайоне возводят два новых дома по улице Зеленой. Квартиры предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь многодетных семей и военнослужащих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В шаговой доступности для жителей возведут и торговый объект. Рядом планируется сделать паркинг на 100 мест, а также благоустроить территорию вокруг: здесь появятся фонтаны, веревочный городок, а также пешеходные дорожки, велопарковки, зоны для прогулок.

Игорь Каминский, директор компании застройщика:

Еще только приступили к работе. Сейчас идет подготовка площадки, завоз песка и готовится свайное поле под фундаменты.

Срок сдачи в эксплуатацию – первый квартал 2026 года. Продолжают благоустройство и Дзержинска. Здесь завершают строительство трех многоквартирных жилых домов.