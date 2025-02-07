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Многофункциональный центр появится в Фаниполе

07 февраля 2025 14:22
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Большая стройка Фаниполя. Здесь в быстроразвивающемся микрорайоне возводят два новых дома по улице Зеленой. Квартиры предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь многодетных семей и военнослужащих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Многофункциональный центр появится в Фаниполе-2

В шаговой доступности для жителей возведут и торговый объект. Рядом планируется сделать паркинг на 100 мест, а также благоустроить территорию вокруг: здесь появятся фонтаны, веревочный городок, а также пешеходные дорожки, велопарковки, зоны для прогулок.

Многофункциональный центр появится в Фаниполе-4

Игорь Каминский, директор компании застройщика:
Еще только приступили к работе. Сейчас идет подготовка площадки, завоз песка и готовится свайное поле под фундаменты.

Срок сдачи в эксплуатацию – первый квартал 2026 года. Продолжают благоустройство и Дзержинска. Здесь завершают строительство трех многоквартирных жилых домов.

# Строительство # Год благоустройства

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