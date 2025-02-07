Где освоить основы журналистики, кроме вуза? Рассказываем про кружок во Дворце молодёжи

В соответствии с требованием Министерства образования, во всех средних учреждениях проводятся профориентационное тестирование школьников и консультации психолога. Это позволяет составить наиболее полную картину профессиональных интересов, способностей и личностных особенностей, создать личный профессиональный маршрут. Ни дня без строчки. Что делать, если эта фраза становится девизом жизни, если человек стремится анализировать информацию, отделяя факты от мнений, и делает это объективно? Если он готов и днем, и ночью нести информацию широкой аудитории, причем доступно и четко? И при этом понимает свою ответственность перед обществом. Значит, его призвание – быть журналистом. Где рождаются будущие медиакадры страны? Выяснили наши корреспонденты.

Элла Маркевич, корреспондент:

Во Дворце детей и молодежи функционирует свыше 800 разноплановых кружков по более чем 100 направлениям. Одно из популярных и трендовых сейчас – журналистика. Могу с уверенностью сказать, что данная профессия очень разноплановая и интересная, к тому же достаточно востребована на рынке труда.

Здесь у ребят есть уникальная возможность погрузиться в мир медиапрофессий, попробовать себя в роли продюсера, режиссера, сценариста, телеведущего и даже блогера. Для этого в учреждении созданы все условия: современное оборудование и передовые технологии, а также высококвалифицированный педагогический состав. Настоящие мэтры готовы поделиться своим опытом и знаниями.

Алексей Гулевич, руководитель-педагог объединений по интересам печатной журналистики, радиожурналистики и интернет-СМИ Минского государственного дворца детей и молодежи:

Ведем прямой диалог, закрытых тем нет. Я не учитель в школе. Я педагог, тот человек, который встречает людей, которые пришли по своему интересу, по своему желанию. Мне нужно раскрыть это желание, показать суть журналистики, раскрыть, как человек в разных ситуациях себя чувствует. И для того, чтобы он понял, это его или не его. То есть профориентация на журналистику.

Сегодня молодежь Беларуси не только осознает значимость своего выбора, но и подходит к нему взвешенно и ответственно. Один из ключевых этапов жизни школьников – выбор профессии. Учитывая разнообразие направлений, процесс может быть достаточно сложный. Чтобы помочь ребятам в этом непростом деле, проводятся профориентационные мероприятия, которые охватывают не только выпускников, но и белорусов помладше, что дает возможность заранее задуматься о своих предпочтениях.