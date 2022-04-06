«В порыве эмоций сам бы выбежал на площадку». Почему Сергей Рутенко не стал тренером?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации. Юлия Артюх, СТВ:

Спортивная карьера – это все прекрасно, вы очень успешно выступали. Но у любого спортсмена когда-то наступает этот период, и надо уходить из спорта. Так вот, когда он наступает? Кто-то об этом говорит, наверняка это не по возрасту, потому что у всех все-таки очень индивидуальные способности у организма. Есть люди, у которых цикл спортивный может дольше длиться, у кого-то меньше. Вот как у вас случилось?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Сложно так описать. Вы знаете, это, наверное, совокупность факторов и физического, безусловно, состояния – это один из важнейших факторов. У меня сложилось так, что были проблемы со здоровьем: травма была. Плюс, получилось так, что в клубе у нас были трения с тренером. И в принципе, я уже понимал, что карьера пошла вниз. Закат карьеры – это нормальный процесс, от него никто не сможет никогда уйти в сторону. Плюс, у меня уже был тогда интересный проект по работе вне спорта, которым я уже параллельно занимался, играя в гандбол. И все вместе, совокупность этих факторов, в принципе, меня подтолкнула к такому решению. Плюс еще, я смотрю на эти вещи в таком ключе, что надо уходить красиво. Юлия Артюх:

В тренерскую деятельность вы не ушли? Сергей Рутенко:

Часто задают этот вопрос. Для меня самым большим наказанием было – это посадить меня на скамейку. Мне очень сложно находиться рядом с площадкой и не выходить на нее и не принимать активное участие, а говорить, что делать. Поэтому даже на сегодня я не представляю себя у кромки поля. Я, наверное, в порыве эмоций сам бы выбежал на площадку.

Юлия Артюх:

А вы помните свой выход первый на международную площадку, когда зал забит зрителями, вы выходите и надо победить? Сергей Рутенко:

К сожалению, одно из первых выступлений, которое я помню и оно мне врезалось в память, мы играли в Нише, это было после бомбардировки Югославии, в зале были дыры от попаданий снарядов, поэтому зал был, естественно, не полным, но это было такое одно из первых путешествий за границу, когда мы поехали, мы играли с югославской командой из Ниша — это город одноименный. Если уже потом брать, потом были хорошие выступления, мы добились высокого результата с молодежной сборной Беларуси, взяли серебро на чемпионате Европы. Но потом постепенно-постепенно… Не могу сказать, что у меня засело в голове. Вот вы сейчас, когда спросили, мне сразу вспомнились в Нише эти матчи, которые мы играли. Юлия Артюх:

Как родные отнеслись к тому, что вы решили завязать со спортом и, собственно говоря, уйти в сельское хозяйство? Ваш проект, он с сельским хозяйством связан.

Сергей Рутенко:

Во-первых, одной ногой я уже был в нем на момент ухода. И, конечно же, все родные знали об этом. Слушайте, им, во-первых, сложно понять. Конечно, на эмоциональном каком-то уровне они мне все говорили: может еще рано, может еще поиграй? Но когда им объяснял свое состояние внутри, как я вижу, как я это чувствую, самое главное. В принципе, они меня все поддержали, поняли. Говорят: ты сам знаешь, что лучше. Поэтому это было мое решение, и я благодарен своей родне, что они меня поддержали. Но с другой стороны, вряд ли они бы смогли меня заставить продолжать карьеру, играть дальше. Юлия Артюх:

Ну да. Вот вы сказали: «Все, я ухожу из спорта и буду заниматься, собственно говоря, тем, чем я уже немножко занимаюсь – производством органических удобрений – теперь такой род деятельности. Был какой-то шок у них? Вас кто-то поддерживал, кто-то подсказал?

Сергей Рутенко:

Мне именно хотелось что-то свое создать. И я всегда искал какие-то такие интересные проекты, новые технологии. И в один момент, задолго до окончания моей карьеры, мне попалась технология утилизации отходов птицекомплексов и свиноферм и производство органических удобрений. Я не сразу в это, скажем так, ринулся, изучал. Наверное, больше года точно изучал эту тематику, читал, смотрел, что происходит, сравнивал цены, возможности – много факторов, которые мне были интересны. Тогда уже развился и интернет, и YouTube тот же. То есть, на самом деле информации, при желании, много источников, из которых можно что-то почерпнуть. И постепенно все больше и больше убеждался в том, что это необходимая технология. Часто кто-то и шутит, и пытается уколоть, но я философски отношусь к этому всему. Я уверен в том, что это необходимо, и нынешнее время еще больше это доказывает – то, что собственное внутреннее производство будет только более и более востребованным. В условиях климатических, которые есть на сегодня на планете – это тоже, бесспорно, будет плюс. Задача сейчас стоит – это масштабировать и вывести на более высокий уровень, а это уже вопросы более управленческого характера. Юлия Артюх:

В детстве, я так поняла, вы мечтали стать баскетболистом?