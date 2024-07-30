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Почему православные верующие особо ценят Барколабовскую икону Божией Матери? Узнали историю возникновения святыни

30 июля 2024 06:34
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Совсем недавно православный мир отпраздновал обретение Казанской иконы Божией Матери. На белорусских землях тоже есть свои прославленные иконы. Одна из них – Барколабовская, которая хранится в Свято-Вознесенском монастыре деревни Барколабово близ Могилева.

В программе «Прикосновение к свету» встретились с игуменьей Ангелиной, настоятельницей Вознесенского женского монастыря в Барколабово.

Олег Лепешенков:
Количество собравшихся на праздник было таким, что их не вместил храм обители. Что привлекает сюда людей?

Почему православные верующие особо ценят Барколабовскую икону Божией Матери? Узнали историю возникновения святыни-1

Игуменья Ангелина (Ерш), настоятельница Вознесенского женского монастыря в д. Барколабово:
Это одна из жемчужин белорусского края – Барколабовская икона Божией Матери. Она точно так же, как и Казанская икона, была обретена в самое трудное, очень проблематичное время для православия. Это произошло в 1658 году. Она была написана в Слуцком крае. И Семен Пожарский, русский военачальник, как трофей взял эту икону. Как для православного человека, глубоко верующего, для него эта икона была очень дорога. Он возил ее во все свои сражения, везде она его хранила, оберегала. И когда он уже возвращался на русские земли, проезжал мимо монастырских ворот и в это время кони остановились. Икона стала недвижимой, многие усилия были приняты им, чтобы двинуться дальше.

И когда он понял, и потом ему сердце подсказало, что икону надо здесь оставить. Он идет к первой игуменье нашего монастыря матушке Фатинье и говорит: матушка, видно, Божия Матерь хочет быть здесь, возьмите икону. Матушка с сестрами подошли к обозу, беспрепятственно взяли на руки икону и понесли в главный храм обители – Вознесенский собор. Оставили ее здесь до утра, потому что был поздний вечер, и решили – завтра подумаем, где ей определить место. Но когда они пришли в храм, все были очень удивлены, потому что икона сама себе выбрала место, укрепилась у стены, с правой стороны у алтаря. Образ Барколабовской иконы Божией Матери и у нас, и во многих храмах, где есть списки Барколабовской иконы, определен на правой стороне от алтаря, хотя это место Спасителя или Божией Матери.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # общество # Олег Лепешенков

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