Помпео опубликовал «мирный план Трампа» – что здесь не так? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трамп может разрешить конфликт?

Алексей Дзермант, политолог:

В последнее время в связи с возможной сменой власти в Вашингтоне и вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый дом все чаще мы слышим о «мирном плане» Трампа. Мол, он обещает быстро закончить войну в Украине и имеет возможности усадить за стол переговоров как украинское руководство, так и российское. И вот совсем недавно в издании Wall Street Journal бывший госсекретарь США и директор ЦРУ Майк Помпео, которого считают соратником Трампа, опубликовал статью с изложением «мирного плана Трампа». Что же там содержится? Статья начинается с утверждения о том, что нет никаких оснований считать, что в случае прихода к власти Трампа он намерен склонить Украину к капитуляции. Напротив, именно Трамп во время своего президентства снял запрет, введенный предыдущей администрацией, на поставки Киеву ракет Javelin. Утверждается, что «в то время как Байден ввязался в войну из-за слабости, Трамп может восстановить мир с помощью силы», – так говорится в колонке. «Мирный план Трампа», опубликованный Майком Помпео

Алексей Дзермант:

Далее излагаются конкретные пункты программы, которые может выполнить Трамп. Это введение «реальных санкций» против России. Потому что текущие санкции «хорошо звучат на бумаге, но пустые по сути». Например, российские банки освобождены от ограничений, если их деятельность связана с продажей энергоносителей. Снятие всех ограничений на типы оружия, которые Украина может получать и использовать. Это, по мнению Помпео, должно восстановить позиции Украины и создать ситуацию, при которой Россия столкнется с ростом расходов и окажется в ситуации, когда победа невозможна. Это должно заставить российское руководство понять, что конфликт должен закончиться. Далее предлагается запуск программы ленд-лиза на 500 миллиардов долларов. «Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько денег, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие», – говорится в статье. Также план предполагает «активизацию НАТО», в том числе принуждение стран Европы к расходам на оборону в 3 % от ВВП. И развитие оборонной промышленности США. «Мы должны показать нашим противникам, особенно России и Китаю, что они не могут конкурировать с оборонными возможностями США». Предполагается и восстановление отношений с Саудовской Аравией и Израилем, которое должно стабилизировать Ближний Восток и даст саудитам возможность присоединиться к Вашингтону в попытке вытеснить Москву с энергетических рынков. А также предполагается «раскрытие энергетического потенциала Америки» – этот пункт автор статьи не расшифровывает, но отмечает, что он приведет к снижению цен, что сократит бюджет России на военные расходы. Что не так с «планом» Помпео?