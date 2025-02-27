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Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси

27 февраля 2025 15:02
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Суровая и в то же время самая яркая военная песня. Настоящий музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа. 

Анна Меркушевич, корреспондент:
Это была первая песня, родившаяся уже на четвертый день после объявления войны. Она поднимала боевой дух солдат и сопровождала их на фронт.

Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси-2

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:
Это гимн во время Великой Отечественной войны, который исполнялся, и, если рассказать историю об этой песне, то она тоже очень уникальна. За короткое время нужно было создать ту мощь, которая может вдохновлять бойцов. У Лебедева-Кумача была эта песня.

Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси-4

26 июня эта песня зазвучала на площади Белорусского вокзала в Москве, провожая эшелоны с солдатами на фронт. Проникновенные и могучие строки исполнял Краснознаменный ансамбль песни и пляски СССР, руководителем которого являлся Александров. 

Владимир Воропаев:
Как вспоминали артисты, поначалу была тишина и уже думали, что, наверное, что-то не удалось, но когда шквал аплодисментов, когда крики «Ура!» – энергия пошла после исполнения этой песни. Она исполнялась, как говорили очевидцы, пять раз. И вот с таким настроением на фронт уезжали эшелоны, поэтому, конечно, это гениальная песня.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # Музыка # Владимир Воропаев

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