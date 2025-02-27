Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси

Суровая и в то же время самая яркая военная песня. Настоящий музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа. Анна Меркушевич, корреспондент:

Это была первая песня, родившаяся уже на четвертый день после объявления войны. Она поднимала боевой дух солдат и сопровождала их на фронт.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:

Это гимн во время Великой Отечественной войны, который исполнялся, и, если рассказать историю об этой песне, то она тоже очень уникальна. За короткое время нужно было создать ту мощь, которая может вдохновлять бойцов. У Лебедева-Кумача была эта песня.