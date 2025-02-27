В Год благоустройства в Минской области обновят более тысячи километров дорог. На эти нужды выделено свыше 60 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе уже приступили к работам. Специалисты оценивают текущее состояние покрытия. В некоторых местах выполняют ямочный ремонт. В 2024 году в районе обновили около 46 километров местных дорог. Столько же планируют и в 2025-м. Особое внимание уделят населенным пунктам, которые будут принимать районные «Дожинки».

Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

В Клецком районе активно идет работа в целом по текущему ремонту и благоустройству уличной дорожной сети. На 2025 год планы также сформированы. По местным автомобильным дорогам планируем сделать порядка 40 километров за 2025 год. И улицы населенных пунктов тоже определены. При определении перечней мы в первую очередь делаем акцент на обследование данных улиц, их техническое состояние.

При укладке асфальта используются специальные смеси высокого качества. Кроме того, в регионе активно внедряют современные технологии.