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3,5 млн цветов высадят в Минской области в 2025 году

27 февраля 2025 14:00
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На благоустройство населенных пунктов Минской области направят около 165 миллионов рублей. Государственной программой на 2025 год предусмотрен ремонт и реконструкция мостовых сооружений, придомовых территорий, а также благоустройство зон отдыха. Особое внимание озеленению. В 2025 году высадят более 3 миллионов цветов, а также 50 тысяч деревьев и кустарников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

3,5 млн цветов высадят в Минской области в 2025 году-2

На улице еще морозно, а в этих теплицах уже в права вступила весна. Работники зелено-паркового хозяйства Молодечно выращивают цветы для города. Согласно технологиям и на основе современных подходов. Первыми высаживают виолу, сальвию, тагетис. Чуть позже займутся бегониями и петуниями.

3,5 млн цветов высадят в Минской области в 2025 году-4

Ирина Маханек, рабочая зелено-паркового хозяйства УП «Коммунальник»:
Самая такая жаркая пора. Новые посадки у нас идут, цветов будет очень много. Потому что большое количество надо высаживать на город. Цветы будут разные.

3,5 млн цветов высадят в Минской области в 2025 году-6

В теплицах создан оптимальный микроклимат: поддерживается определенная влажность и соответствующая температура +20. Процесс выращивания цветов кропотливый. Растения требуют к себе особого ухода.

Подробнее в видеоматериале.

# Год благоустройства # Растения и цветы

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