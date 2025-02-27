3,5 млн цветов высадят в Минской области в 2025 году

На благоустройство населенных пунктов Минской области направят около 165 миллионов рублей. Государственной программой на 2025 год предусмотрен ремонт и реконструкция мостовых сооружений, придомовых территорий, а также благоустройство зон отдыха. Особое внимание озеленению. В 2025 году высадят более 3 миллионов цветов, а также 50 тысяч деревьев и кустарников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На улице еще морозно, а в этих теплицах уже в права вступила весна. Работники зелено-паркового хозяйства Молодечно выращивают цветы для города. Согласно технологиям и на основе современных подходов. Первыми высаживают виолу, сальвию, тагетис. Чуть позже займутся бегониями и петуниями.

Ирина Маханек, рабочая зелено-паркового хозяйства УП «Коммунальник»:

Самая такая жаркая пора. Новые посадки у нас идут, цветов будет очень много. Потому что большое количество надо высаживать на город. Цветы будут разные.