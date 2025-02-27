С 19 марта – большой тур! Российский шансонье Сергей Любавин рассказал о ближайших концертах в Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – российский певец, автор-исполнитель, поэт и композитор, многократный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин.

Сергей Любавин, певец, композитор:

У нас планируется большой тур в марте, с 19 числа, по городам Беларуси. Я знаю, что в Беларуси у меня много поклонников, много поклонниц, поэтому я всех еще раз приглашаю. И из новостей, в рамках «Славянского базара» пройдет мой сольный концерт. 13 июля будет, где будут представлены и ваши прекрасные певицы: и Аня Благова, и Вика Алешко.

Юлия Самусенко, ведущая:

А вы заметили, что в последнее время интерес к шансону немножечко возрос? То есть считалось раньше, что люди постарше слушают эту музыку, а сейчас и молодежь подтянулась? Сергей Любавин:

Просто шансон в принципе переводится с французского как «песня». Это песня. Если не вкладывать в нее 30-летнюю составляющую, какую-то тюремную, то это просто красивая песня, авторская песня. И огромное количество людей разных жанров, артистов, можно отнести к шансону.