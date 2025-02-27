С 19 марта – большой тур! Российский шансонье Сергей Любавин рассказал о ближайших концертах в Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – российский певец, автор-исполнитель, поэт и композитор, многократный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – российский певец, автор-исполнитель, поэт и композитор, многократный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин.
Сергей Любавин, певец, композитор:
У нас планируется большой тур в марте, с 19 числа, по городам Беларуси. Я знаю, что в Беларуси у меня много поклонников, много поклонниц, поэтому я всех еще раз приглашаю. И из новостей, в рамках «Славянского базара» пройдет мой сольный концерт. 13 июля будет, где будут представлены и ваши прекрасные певицы: и Аня Благова, и Вика Алешко.
Юлия Самусенко, ведущая:
А вы заметили, что в последнее время интерес к шансону немножечко возрос? То есть считалось раньше, что люди постарше слушают эту музыку, а сейчас и молодежь подтянулась?
Сергей Любавин:
Просто шансон в принципе переводится с французского как «песня». Это песня. Если не вкладывать в нее 30-летнюю составляющую, какую-то тюремную, то это просто красивая песня, авторская песня. И огромное количество людей разных жанров, артистов, можно отнести к шансону.
Сергей Любавин:
Много очень ребят, молодых рэперов, которые просто своими стихами, начиткой вот этой – это чистый шансон. Они рассказывают про жизнь на своем районе, в своем городе, в своей стране, как это все протекает, а это и есть шансон.
Дело в том, что шансон как таковой не прощает неискренности. Вся славянская музыка базируется на каком-то искреннем моменте. Шансонье могут не попадать в ноты, что-то такое у них может быть, проблемы, они могут не оканчивать каких-то музыкальных школ, но искренность, которая идет из души (вспомни Утесова, Бернеса), люди ее принимают близко к сердцу – и вот это самое главное.
Подробности в видео.