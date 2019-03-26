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Почему опасно делать покупки через соцсети? 2 истории и совет от МАРТ, как проверить продавца

26 марта 2019 11:56
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Девушка оплатила покупку в онлайн-магазине, а продавец удалил аккаунт. Как найти управу на хитрых онлайн-консультантов, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

«Сумка мечты!», – подумала минчанка Вероника Смирнова, когда увидела именно эту модель в Интернете. В переписке продавец уверял – товар доставит точно в срок, есть только одно «но» – девушке необходимо внести стопроцентную предоплату в день заказа. Цена брендового аксессуара была в несколько раз ниже, чем в фирменных бутиках. Вероника поспешила сделать заказ, и уже вовсю предвкушала обновку. 

Почему опасно делать покупки через соцсети? 2 истории и совет от МАРТ, как проверить продавца-1

Вероника Смирнова:
Очень понравилась модель. Подружки посоветовали, они уже заказывали так. Я оплатила 55 рублей. Мне пообещали, что сумка придёт через неделю.

Но продавца и след простыл! Ровно через две недели с момента оплаты девушка открыла аккаунт в соцсети и ахнула: профайл магазина был удален!

Вероника Смирнова:
Он ничего не отвечал. Потом оказалось, что страничка заблокирована. И деньги отдала. 

Ситуация студентки Юлии, как две капли воды, похожа на инцидент с первой героиней. Девушка увидела заманчивое предложение в социальной сети в магазине одежды и внесла предоплату. В итоге осталась без обновки и денег.

Почему опасно делать покупки через соцсети? 2 истории и совет от МАРТ, как проверить продавца-4

Юлия:
2 месяца назад решила впервые заказать ВКонтакте кофту за 40 рублей, долго общалась с продавцом, она много рассказывала о товаре, поэтому внушила доверие. Она выслала мне карт-счёт, я перевела всю сумму и стала ждать.

А после попытки связаться с продавцом и потребовать купленную вещь, он как в воду канул. 

Почему опасно делать покупки через соцсети? 2 истории и совет от МАРТ, как проверить продавца-7

Юлия:
Продавец заблокировала мой аккаунт, я не могла с ним связаться, а спустя месяц она удалила свою страницу. Поэтому товар не пришёл, и деньги мне не вернулись.

По мнению экспертов, героиням этого сюжета вернуть потраченные деньги и отстоять права будет проблематично. Ведь никакого письменного договора с магазинами девушки не заключали, а кассовый чек им никто не выдавал. Значит, и претензии предъявлять некому. 

Почему опасно делать покупки через соцсети? 2 истории и совет от МАРТ, как проверить продавца-10

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Продажа через социальные сети товаров запрещена. Социальные сети не входят в национальный сегмент сети Интернет. Люди, которые продают через соцсети товары, сведения о них получить очень сложно. Как правило, там продают просто физические лица, которые в субъектах хозяйствования не зарегистрированы.

Правила торговли гласят: онлайн-магазины в социальных сетях не имеют право продавать товары. Исключение составляют обыкновенные магазины и торговые точки, которым разрешено таким способом рекламировать товар.

Решаясь на покупку через интернет у продавца, не имеющего стационарного магазина, покупатель действует на свой страх и риск. Если вы, всё-таки, решились на подобную покупку, специалисты советуют для начала внимательно изучить страницу продавца.

Инна Гаврильчик:
Я бы рекомендовала, в первую очередь, обратить внимание на то, есть ли гиперссылка на сайт интернет-магазина, зарегистрированный в установленном порядке. Если есть, то лучше перейти н этот сайт и осуществить заказ товара через него. Если такой информации нет, то я рекомендую вовсе отказаться от таких покупок.

Смогут ли вернуть потраченные деньги героини, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.

# Интернет-мошенничество # общество # Инна Гаврильчик

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