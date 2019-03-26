Почему опасно делать покупки через соцсети? 2 истории и совет от МАРТ, как проверить продавца

«Сумка мечты!», – подумала минчанка Вероника Смирнова, когда увидела именно эту модель в Интернете. В переписке продавец уверял – товар доставит точно в срок, есть только одно «но» – девушке необходимо внести стопроцентную предоплату в день заказа. Цена брендового аксессуара была в несколько раз ниже, чем в фирменных бутиках. Вероника поспешила сделать заказ, и уже вовсю предвкушала обновку.

Девушка оплатила покупку в онлайн-магазине, а продавец удалил аккаунт. Как найти управу на хитрых онлайн-консультантов, рассказываем в программе «Добро пожаловаться» .

Вероника Смирнова:

Очень понравилась модель. Подружки посоветовали, они уже заказывали так. Я оплатила 55 рублей. Мне пообещали, что сумка придёт через неделю.

Но продавца и след простыл! Ровно через две недели с момента оплаты девушка открыла аккаунт в соцсети и ахнула: профайл магазина был удален!

Вероника Смирнова:

Он ничего не отвечал. Потом оказалось, что страничка заблокирована. И деньги отдала.